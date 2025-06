Google Chrome voegt prestatiemodi toe om geheugen en accu te sparen

Google rolt twee prestatiemodi uit naar de Google Chrome-browser. Hiermee wordt automatisch geheugen van inactieve tabbladen vrijgemaakt en wordt de accu van een laptop minder belast door achtergrondtaken en visuele effecten te beperken.

De prestatiemodi zijn in te stellen via de instellingen van de browser. Volgens Google moeten deze tot 40 procent minder geheugen gebruiken. Bij de Memory Saver zal een icoon van een snelheidsmeter tonen of een tab actief of inactief is, met daarbij het eventueel bespaarde geheugen.

De Energy Saver-modus beperkt onder meer animaties, smooth scrolling en framerates van video's. Hierdoor moet de accu van een laptop minder snel leeglopen. Het is mogelijk om de modus onder meer automatisch in te schakelen als het accuniveau onder de twintig procent daalt.

De prestatiemodi voor de Chrome-browser werden in december bekendgemaakt door Google en worden de komende tijd uitgerold voor Windows, macOS en ChromeOS. Gebruikers kunnen de functies voor die tijd al activeren via de flags 'chrome://flags/#battery-saver-mode-available' en 'chrome://flags/#high-efficiency-mode-available'.