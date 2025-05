Google Chrome ondersteunt hardwaredecoding van streams met h265-codec

Google heeft ondersteuning voor het streamen van h265-encoded video's ingebouwd in Google Chrome. Daarmee is Chrome samen met Safari vrijwel de enige browser die h265 op dit moment ondersteunt. De zet is opvallend, gezien Google achter een grote h265-concurrent zit.

De redactie van Bitmovin, die ook het verzoek om ondersteuning bij het Chromium-project neerlegde in 2015, merkte op dat Google er gehoor aan heeft gegeven. De ontwikkelaars geven verder geen tekst of uitleg bij de aanpassing. Het resultaat is nu in ieder geval dat streams van h265-encoded video, zoals die op een testpagina waar Bitmovin naartoe linkt, voortaan standaard werken in de Chrome-browser vanaf versie 105. Safari is de enige andere prominente browser die de codec ondersteunt. Een voorwaarde blijft wel dat de hardware het decoderen van h265, ook wel bekend als hevc, ondersteunt. Tegenwoordig is die hardwaredecode-ondersteuning veelvoorkomend.

Wat de beslissing van Google opvallend maakt, is dat het bedrijf juist een van de drijvende krachten is achter een alternatief op h265: de av1-codec. Deze compressiestandaard is in het leven geroepen als reactie op de onduidelijkheid en complexiteit van de voorwaarden rondom het gebruik van h265. YouTube gebruikt bijvoorbeeld av1 en voorganger vp9.

Chrome heeft volgens Statcounter zo'n 65 procent van de browsermarkt in handen en Safari bijna 19 procent. Als Edge dankzij zijn Chromium-roots ook h265-ondersteuning krijgt, komt diens vier procent er ook nog bij om een totaal van ongeveer 88 procent te vormen dat de codec ondersteunt. Edge ondersteunt h265 out of the box niet, maar een officiële Microsoft-extensie uit de Microsoft Store maakt dat wel mogelijk. Opvallend is dat de consumentenvariant van de extensie 0,99 euro kost, maar dat gebruikers ook vrij zijn om de gratis oem-variant te installeren. De maker van Firefox ziet niets in de codec: "Mozilla zal hevc niet ondersteunen zolang het bezwaard is door patenten".

Tweakers schreef in 2020 een achtergrondverhaal over de verschillende codecs die met elkaar concurreren. Daarin wordt de complexiteit rondom h264 en h265 behandeld en passeren ook de opensource-concurrenten av1 en vp9 de revue.