Gamebeurs E3 keert van 13 tot en met 16 juni 2023 terug als fysiek evenement

Gamebeurs E3 keert volgend jaar terug als een fysiek evenement. De vierdaagse gamebeurs vindt plaats van 13 tot en met 16 juni. De show wordt opgedeeld in 'business days' voor media en 'gamer days' voor consumenten.

E3 2023 wordt gehouden in twee hallen, schrijft Gamesindustry.biz. Deze zijn verdeeld in ruimtes voor 'business' en ruimtes voor consumenten. Van 13 tot en met 15 juni vinden de E3 Business Days plaats, waar geregistreerde media, ontwikkelaars, uitgevers en andere mensen uit de gamesector kunnen samenkomen. De E3 Gamer Days zijn voor het grote publiek toegankelijk op 15 en 16 juni, waar bezoekers games kunnen uitproberen en ontwikkelaars kunnen ontmoeten. Het is niet bekend wanneer de kaartverkoop daarvoor begint. Het is ook nog niet bekend welke ontwikkelaars deelnemen aan de show.

Het evenement vindt net als voorgaande jaren plaats in het Los Angeles Convention Center, zoals eerder al werd bevestigd. De show wordt komend jaar georganiseerd door ReedPop, bekend van evenementen als PAX en EGX. Het is voor het eerst in vier jaar tijd jaren dat E3 als een fysiek evenement gehouden wordt. De E3 werd in 2020 afgelast vanwege de coronapandemie. In 2021 vond E3 plaats als digitaal evenement en in 2022 werd de E3 ook in zijn geheel geschrapt.