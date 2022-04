E3 bevestigt dat zijn digitale evenement gratis is te volgen

De organisatie van de E3 bevestigt dat de gamebeurs van dit jaar gratis zal zijn te volgen voor geïnteresseerden. De beurs wordt dit jaar een digitale aangelegenheid. Er waren eerder berichten dat bepaalde elementen alleen toegankelijk zouden zijn na betaling.

Op Twitter zegt de Entertainment Software Association dat de digitale show een gratis evenement is voor alle aanwezigen. De organisatie heeft via een woordvoerder aan de website VGC laten weten dat er geen elementen achter een betaalpas of betaalmuur zullen komen. De ESA zegt binnenkort met meer details te komen.

Deze bevestiging vanuit de organisatie volgt op een bericht van VGC dat de organisator plannen heeft voorgesteld om geen geld te vragen voor een deel van de content van het evenement voor dit jaar. Volgens meerdere bronnen in de uitgeverswereld zou er sprake zijn geweest van voorstellen voor een premiumpakket voor 35 dollar voor uitgevers en er zouden on-demand demo's ook niet gratis worden.

Volgens VGC zou minstens een grote, niet nader genoemd gamebedrijf kritiek hebben geuit op de plannen. De game-uitgevers, die een belangrijke mate van invloed hebben en mede de financiering verzorgen, zouden nog toestemming moeten geven voor de plannen voor 2021.

Het evenement zal dit jaar de naam Electronic Entertainment Experience krijgen en moet plaatsvinden in de week van 13 juni. De verwachting is dat er gedurende drie dagen sprake zal zijn van livestreams en dat er daarna een officiële E3-app nodig is om nadere content te kunnen bekijken.