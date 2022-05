Gamescom 2021 gaat toch niet deels fysiek door, maar alleen digitaal

De Duitse gamebeurs gamescom 2021 gaat in augustus alleen digitaal door. In maart zei de organisatie nog plannen te hebben voor een deels fysieke beurs. Na gesprekken met partners en exposanten is nu toch gekozen voor een volledig digitaal evenement.

De organisatie zegt dat het voor veel partijen nog moeilijk is om deel te nemen aan een fysiek evenement. Ook stelt de organisatie dat zorgen over de veiligheid voor de gezondheid worden weggenomen door toch te kiezen voor een digitale beurs.

In maart presenteerde de organisatie plannen voor een gamescom in augustus met een select aantal bezoekers en de mogelijkheid voor vertegenwoordigers van bedrijven om samen te komen. De bedoeling was om daar afspraken over te maken met de Duitse regering.

Vorig jaar ging gamescom ook alleen digitaal door. De organisatie zegt de digitale editie dit jaar te vernieuwen met 'diverse innovaties'. Het digitale evenement is gratis bij te wonen en te volgen via livestreams. De aftrap vindt plaats met Opening Night Live, gepresenteerd door Geoff Keighley, op 25 augustus.