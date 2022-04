Online gamefestival Summer Game Fest keert terug in juni

Gamejournalist Geoff Keighley organiseert dit jaar weer een editie van het Summer Game Fest. Vorig jaar vond daar de eerste editie van plaats. 'Leidende platforms en uitgevers' zullen tijdens het evenement nieuwe games aankondigen.

Het Summer Game Fest begint weer in juni, maar wanneer precies en hoe lang het duurt, is nog niet bekendgemaakt. Vorig jaar bestond het festival uit diverse evenementen verspreid over vier maanden en grote namen uit de game-industrie, waaronder Valve, Sony, Microsoft, EA, Activision en meer deden er aan mee.

In een nieuwsbrief en op Twitter meldt organisator Geoff Keighley dat dit jaar wederom 'leidende platforms en uitgevers' aankondigingen zullen doen. Het zal dit keer gaan om een 'geconcentreerde reeks evenementen'. Welke partijen er allemaal meedoen, is nog niet bekend.

Het Summer Game Fest krijgt concurrentie van de digitale variant van de E3-gamebeurs, die zal dit jaar voor het eerst plaatsvinden in de week van 13 juni. Vorig jaar had de E3-organisatie ook plannen voor een digitaal festival, maar dat werd afgeblazen. De E3 ging vorig jaar in zijn geheel niet door, vanwege de coronapandemie.

Grote uitgevers en consolefabrikanten kiezen steeds vaker voor eigen evenementen om games te presenteren. Hoewel diverse grote namen meededen aan het Summer Game Fest vorig jaar, betekende dit niet dat ze het evenement allemaal gebruikten voor hun belangrijkste aankondigingen. Microsoft zette vorig jaar bijvoorbeeld indiegames in de spotlight en bewaarde prominentere Xbox-games voor een eigen evenement in juli.