Microsoft brengt ruim zeventig Xbox One-demo's van indiegames uit

Tijdens het inmiddels begonnen Xbox Summer Game Fest-evenement heeft Microsoft demo's beschikbaar gemaakt van meer dan zeventig games die nog voor de Xbox moeten uitkomen. Het gaat voornamelijk om demo's van indiegames.

Het zogeheten Xbox Summer Game Fest Demo Event duurt nog tot 27 juli en de verschillende demo's zijn alleen tot die datum te spelen of downloaden. Gedurende deze week komen alle demo's gaandeweg beschikbaar. Microsoft meldt dat de demo's de mogelijkheid aan spelers geven om alvast een indruk te krijgen van de gameplay, maar het bedrijf benadrukt dat het in de meeste gevallen nog om vroege versies gaat die wellicht niet overeen zullen komen met de uiteindelijke volledige releases.

Een in het oog springende demo is die van de game Destroy All Humans! van ontwikkelaar Black Forest Games. Dit is een remake van de gelijknamige game uit 2005 die voor de Xbox en de PS2 uitkwam en door THQ werd uitgegeven. In de game kruipen spelers in de huid van een alien die in het jaar 1959 in de Verenigde Staten menselijk dna probeert te bemachtigen.

In aanvulling op de demo's organiseert Microsoft donderdagavond om 18:00 uur Nederlandse tijd een evenement genaamd Xbox Games Showcase. Tijdens deze livestream zal het bedrijf beelden van verschillende games tonen die voor de Xbox Series X uitkomen. Waarschijnlijk volgen onder meer beelden van Halo Infinite en misschien ook van Hellblade 2, naast vermoedelijk beelden van een titel uit de Forza-reeks en wellicht komen ook een of meer nog niet eerder aangekondigde titels langs.