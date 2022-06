Netflix test goedkoper abonnement in India voor alleen streamen mobiel en pc

Netfix test een nieuw, relatief goedkoop abonnement in India. Dit nieuwe abonnement richt zich specifiek op streamen naar smartphones, tablets of computers. Streamen naar televisies behoort niet tot de mogelijkheden.

Het nieuwe abonnement werd opgemerkt door de website AndroidPure. Het abonnement heet Mobile+ en kost 349 roepies per maand, omgerekend iets meer dan 4 euro. Dit abonnement geeft gebruikers de mogelijkheid naar een enkel apparaat per keer te streamen, waarbij alleen smartphones, tablets of een computer worden ondersteund. Het gaat om streams in hd-kwaliteit. Dit abonnement is in India de goedkoopste optie voor gebruikers die in een fatsoenlijke kwaliteit willen streamen naar mobiele apparaten of een laptop of pc, zonder dat streamen naar een televisie nodig is.

In een reactie tegen AndroidPure zegt Netflix dat het het nieuwe mobiele abonnement heeft uitgebracht om het voor iedereen met een smartphone gemakkelijker te maken om van Netflix te genieten. Als blijkt dat gebruikers er voldoende interesse in hebben, blijft het abonnement ook voor de langere termijn beschikbaar.

In India werd een jaar geleden al het Mobile-abonnement geïntroduceerd, waarbij enkele streamen naar een mobiele telefoon of tablet wordt ondersteund. Dat abonnement biedt alleen streamen in sd-kwaliteit en kost 199 roepies, of 2,30 euro. De traditionele abonnementen, inclusief kijken op de televisie, beginnen in India bij 499 roepies, ofwel 5,80 euro, waarbij hooguit streamen in sd mogelijk is. Het duurste traditionele abonnement kost 799 roepies of 9,30 euro en ondersteunt 4k-streams en tot vier accounts die tegelijk kijken.

Of de op mobiele apparaten gerichte abonnementen op termijn ook in Europa beschikbaar komen, is niet bekend. Het Mobile-abonnement werd vorig jaar in India geïntroduceerd en zag later dat jaar ook het levenslicht in Maleisië. Het Mobile+-abonnement is momenteel alleen in India beschikbaar.