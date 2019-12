Netflix test langere abonnementen dan een maand in India

Netflix is in India bezig met een test, waarbij klanten abonnementen voor langer dan een maand kunnen nemen. Hoe langer het abonnement loopt, hoe meer korting de streamingdienst geeft. Tot nu toe kunnen klanten geen langdurige abonnementen nemen.

Er zijn opties voor drie, zes en twaalf maanden, meldt Economic Times of India. De korting loopt daarbij op van 20 tot 50 procent op het abonnementsgeld, zo schrijft de krant. Netflix bevestigt het bestaan van de langer lopende abonnementen. "We geloven dat onze klanten mogelijk de flexibiliteit waarderen die je krijgt als je een paar maanden in één keer betaalt. Maar dit is een test en zoals altijd gaan we het alleen breder aanbieden als mensen het nuttig vinden."

Concurrenten van Netflix bieden al wel aan om langere abonnementen te nemen en daarbij korting te krijgen. Behalve diverse Indiase streamingdiensten doet Amazon Prime Video dat ook en in Nederland biedt Disney+ een jaarabonnement aan voor de prijs van tien maanden.

Netflix doet vaker testen met prijzen. Zo kwam het in India met een goedkoop abonnement, waarbij gebruikers alleen kunnen kijken met een smartphone. Ook in Nederland en België doet Netlix wel eens testen met verschillende prijzen.