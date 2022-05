Destroy All Humans! verschijnt deze zomer voor de Nintendo Switch

Op 29 juni verschijnt Destroy All Humans! voor de Nintendo Switch, zo maakt uitgever THQ Nordic bekend. Ook de twee speciale edities van de humoristische openwereldshooter komen dan naar de console.

De standaardversie van de Switch-versie van Destroy All Humans! bevat bij verschijning op 29 juni alle gemaakte skins, gebundeld in de Skin Pack-dlc. Die standaardversie van het spel voor de Switch gaat 40 euro kosten. Daarnaast verschijnen er twee prijzige speciale edities. Bij de Crypto-137 Edition krijgt de koper voor 400 euro een figurine, backpack, keychain, zes lithografieën en een anti-stressspeeltje. Bij de DNA Collector's Edition van 150 euro levert THQ Nordic onder andere een Crypto'N'Cow-figurine, keychain en lithografieën, maar geen rugtas.

Het gaat om de remake van Destroy All Humans! uit 2005, gemaakt door ontwikkelaar Black Forest. De remake verscheen vorig jaar voor Windows, PlayStation 4, Xbox One en Stadia. In het spel probeert de alien Crypto-137 dna van mensen te vergaren. Hij kan de gedachten van mensen lezen, hen verpulveren met zijn buitenaardse wapens en steden vernietigen met de Death Ray van zijn vliegende schotel. Het spel speelt zich af in het Verenigde Staten van de jaren vijftig en is geïnspireerd door en een parodie op sciencefictionfilms uit die tijd.