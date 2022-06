LG roept deel oledtelevisies in Zuid-Korea terug wegens risico op oververhitting

LG heeft in Zuid-Korea enkele tienduizenden oledtelevisies teruggeroepen voor reparaties die een risico op oververhitting moeten wegnemen. In totaal zal dat bij zo'n 60.000 televisies gebeuren. Het gaat om achttien verschillende oledmodellen die in 2016, 2017, 2018 en 2019 uitkwamen.

LG biedt aan om de power boards van de televisies gratis te repareren, schrijft Yonhap News. Bij sommige van deze componenten kan current overflow optreden in het geval van achteruitgang of slijtage van een component die de stroom moet reguleren. Volgens ZDNet zijn de te vervangen onderdelen deel van de power boards. Het gaat om de voeding in de tv's, waarbij stroompieken kunnen ontstaan door slijtage in onderdelen voor de spanningsregulatie.

Dit probleem kan voorkomen bij achttien oledtelevisies die in de afgelopen vier jaar zijn uitgebracht. Het gaat volgens ZDNet onder meer om specifieke formaten bij de C9, W9 en de B9 van vorig jaar, maar bijvoorbeeld ook om de G8, G7 en G6 en de E7 en E6. Het is niet bekend of bepaalde modellen relatief vaker terug moeten dan andere. Het betreft volgens LG een vrijwillige oproep; het terugbrengen van de televisies voor de vervanging wordt niet afgedwongen door de Zuid-Koreaanse autoriteiten, meldt het bedrijf aan The Verge.

LG heeft laten weten dat het probleem met oververhitting in erg weinig modellen voorkomt die met dezelfde component zijn uitgerust, maar het bedrijf zegt in het kader van de consumentenveiligheid gratis een reparatie uit te voeren. Volgens LG zijn inmiddels 22.000 van de 60.000 in aanmerking komende televisies voorzien van de nieuwe onderdelen.

De reparaties gelden alleen voor televisies die in Zuid-Korea zijn verkocht, maar het is onduidelijk of de technische issues ook kunnen optreden in televisies die in andere landen zijn verkocht. The Verge heeft van een woordvoerder van LG begrepen dat het probleem tot nu toe enkel lijkt te spelen bij in Zuid-Korea verkochte oledtelevisies van LG, maar het bedrijf is bezig om te onderzoeken of het ook in andere markten kan opdoemen.

De voor reparatie in aanmerking komende Zuid-Koreaanse oled-tv's Jaar van release Televisie 2016 OLED65E6, OLED65G6, OLED77G6 2017 OLED65B7, OLED65C7, OLED65E7, OLED65G7, OLED65W7, OLED77G7, OLED77W7 2018 OLED65G8, OLED65W8, OLED77C8, OLED77W8 2019 OLED65W9, OLED77B9, OLED77C9, OLED77W9