Ontwikkelaars tonen Mafia 1-remake in uitgebreide gameplayvideo

Hangar 13 licht in een video van 14 minuten toe hoe Mafia: Definitive Edition van de grond af aan opnieuw is opgebouwd. Ook toont de studio een volledige missie uit het spel. De remake van de game die oorspronkelijk in 2002 verscheen, komt op 25 september uit.

Haden Blackman is de creatieve topman van Hangar 13. In de video die door IGN is gepubliceerd, vertelt hij dat de nieuwe game geen exacte kopie is van het origineel, maar dat er veel verbeteringen zijn doorgevoerd. Het verhaal, de personages en de missies zijn gelijk, maar gameplayelementen als schieten en rijden zijn verbeterd en de game is grafisch compleet vernieuwd.

De studio heeft nieuwe motioncapturetechnieken toegepast om de bewegingen en gezichtsuitdrukkingen van de personages realistisch in beeld te brengen. Ook zijn er nieuwe auto's en motorfietsen toegevoegd. De game is gebaseerd op de engine die ook voor Mafia III is gebruikt, maar het is een verder ontwikkelde versie met onder andere een nieuw model voor de belichting.

Het team dat Mafia: Definitive Edition heeft gemaakt, bestaat deels uit veteranen die ook aan de originele game uit 2002 hebben gewerkt. De veertig euro kostende remake verschijnt op 25 september voor de PlayStation 4, de Xbox One en Windows. Het spel komt uit op Steam en in de Epic Games Store.