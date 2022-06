Synaptics neemt DisplayLink over voor 305 miljoen dollar

Synaptics heeft aangekondigd dat het DisplayLink gaat overnemen. Daarmee wil het bedrijf zijn marktaandeel in de video-interfacemarkt verhogen. Synaptics betaalt 305 miljoen dollar voor het bedrijf, wat neerkomt op ongeveer 264 miljoen euro.

Synaptics maakt de overname bekend op zijn website. De deal wordt naar verwachting voltrokken in het eerste kwartaal van 2021. Het aankoopbedrag wordt betaald in een all-cash-transactie, waardoor Synaptics niet afhankelijk is van leningen of andere financieringen. Naar verwachting zal de overname zo'n 94 miljoen dollar aan jaarlijkse omzet opleveren.

DisplayLink maakt naar eigen zeggen software en hardware waarmee apparaten als laptops of tablets kunnen worden aangesloten op monitoren, bijvoorbeeld door middel van usb of wifi. De technologie van het bedrijf wordt bijvoorbeeld gebruikt in dockingstations, die onder andere worden geleverd aan Dell, HP en Lenovo. Het bedrijf maakt ook hardware voor usb-monitoren en draadloze vr-producten. Volgens Synaptics staat onder andere ondersteuning voor 8k- en 10k-schermen op de roadmap van DisplayLink. Ook wordt ondersteuning voor usb 4 verwacht.

De ceo van Synaptics schrijft dat de vraag naar docking- en casting-producten voor beeldschermen aanzienlijk stijgt binnen bedrijven. Dat zou komen door verschillende markttrends, waaronder thuiswerken. Mede om deze reden zou Synaptics het bedrijf hebben overgenomen. Synaptics nam eerder deze maand al de draadloze iot-divisie van Broadcom over voor 250 miljoen dollar.