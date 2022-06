'Brits contacttracing-programma voldoet niet aan privacywet'

Het Britse contacttracing-onderzoek ligt onder vuur door burgerrechtenorganisaties vanwege de privacygevoeligheid. Het ministerie van Volksgezondheid heeft geen protection impact assessment gedaan voordat het gevoelige data begon te verzamelen.

De klacht komt van de Open Rights Group, schrijft de BBC. De burgerrechtenorganisatie zegt dat het Britse overheidsprogramma voor contacttracing de GDPR overtreedt. Ondanks Brexit geldt de Europese privacywet nog in het Verenigd Koninkrijk.

De kritiek draait om het proces van contacttracing dat door het ministerie van Volksgezondheid en de National Health Services wordt uitgevoerd. Bij het bron- en contactonderzoek verzamelt het gezondheidsinstituut naast namen en adressen van coronapatiënten ook details over waar ze zijn geweest en met wie ze contact hebben gehad. Volgens de Open Rights Group is dat zogeheten Test and trace-programma al sinds het begin onwettig. Er zou namelijk geen data protection impact assessment zijn gedaan. Zo'n dpia is verplicht onder de Europese privacywet. Het ministerie bevestigt aan de BBC dat zo'n studie er niet is.

Volgens de Open Rights Group is een dpia meer dan alleen een vinkje dat moet worden gezet. Een impactassessment zou nodig zijn om 'de integriteit van het systeem te bewaken en risico's op datalekken te minimaliseren'. Het ministerie zegt wel dat het samenwerkt met de Britse privacytoezichthouder en dat er tot nu toe geen datalekken zijn geweest. Eerder deze maand bleek echter dat lokale NHS -afdelingen informatie uitwisselden via Facebook en WhatsApp.

Ook in Nederland speelt een dergelijke situatie, maar dan specifieker over de corona-app. Die wordt op 17 augustus ingezet in twee proeven, maar de Autoriteit Persoonsgegevens gaf al aan 'nog zeker enkele weken' nodig te hebben voordat er een privacyadvies komt. Ook beoordeelt de AP een concept-dpia in plaats van de definitieve versie.