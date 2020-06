Duitse overheid brengt deze week haar corona-app uit

Deze week verschijnt in Duitsland de corona-app van de overheid, zo bevestigt de Duitse gezondheidsminister Jens Spahn. Volgens de Duitse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens, maakt de app een 'solide indruk'.

Op welke dag de Duitse overheid de corona-app wil presenteren, maakte Spahn tegen ARD nog niet bekend, maar de media in het land gaan uit van dinsdag. De bondsregering wilde de app oorspronkelijk half april uitbrengen, maar na kritiek op de wijze van opslag, moest de overheid haar plannen herzien. Aanvankelijk had de regering gekozen voor centrale opslag van contactgegevens, maar onder andere de Chaos Computer Club uitte stevige kritiek op dat plan, waarna de app terug naar de tekentafel moest en voor een decentrale architectuur gekozen werd, waarbij de contacten alleen op apparaten van gebruikers opgeslagen zijn.

De Duitse corona-app voor contact tracing stuurt om de tweeënhalve tot vijf minuten salvo's van zestien sleutels via bluetooth uit. Op basis van de signaalsterkte daarvan, schatten smartphones de afstand tot elkaar en deze contactinformatie wordt opgeslagen. Wie covid-19 oploopt, kan dat aangeven in de app, waarna deze alle contacten die in de buurt zijn geweest, een waarschuwing stuurt. De app bevat ook de mogelijkheid resultaten van coronatests op te slaan, waarna de gezondheidszorg deze kan uitlezen via een qr-code. Om valse meldingen te voorkomen, moeten gebruikers een verificatiecode van de gezondheidszorg invoeren bij het aangeven dat ze besmet zijn.

De Corona Warn-app is ontwikkeld door Deutsche Telekom in samenwerking met SAP, waarbij het technische instituut Fraunhofer en Cispa geadviseerd hebben. De broncode van de app is op Github geplaatst. De app maakt gebruik van het Exposure Notification-framework van Apple en Google.