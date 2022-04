Duitse regering brengt opensource corona-app uit

De eerste versie van de Duitse corona-app is sinds maandag te downloaden. De applicatie gebruikt de api van Google en Apple, en is verder gebaseerd op het DP-3T-protocol voor bluetooth-contacttracing. Alleen Duitsers kunnen de app downloaden.

De Corona Warn App staat in de Play Store en in de App Store, al zijn ze alleen te downloaden door Duitse gebruikers. Het gaat om een contacttracing-app die door de Duitse regering is ontworpen. De broncode van de app is openbaar beschikbaar op GitHub. De app wordt niet verplicht, ook niet voor binnenkomst bij bedrijven of winkels. De Android-versie is meer dan een miljoen keer gedownload, dat is te zien in de Play Store.

Gebruikers geven in de app aan of ze symptomen van het coronavirus hebben. Als in telefoon langere tijd in de buurt is van iemand die symptomen heeft opgegeven, krijgt de gebruiker een waarschuwing. De app wordt gebruikt om het contactonderzoek van de Duitse gezondheidsinstanties te ondersteunen.

De applicatie gebruikt de api van Google en Apple. De techbedrijven ontwierpen een api waar nationale of regionale gezondheidsorganisaties gebruik van kunnen maken. Met name voor iOS-apparaten is dat nodig; op het besturingssysteem werkt bluetooth niet op de achtergrond.

Data uit de app wordt niet centraal opgeslagen, maar blijft op het toestel van de gebruiker staan. De app is gebaseerd op het DP-3T-protocol, waarvan de sdk inmiddels gebruik maakt van de Google- en Apple-api. Met DP-3T wordt iedere 24 uur een nieuwe tijdelijke sleutel gemaakt. Op basis daarvan wordt iedere tweeënhalve tot vijf minuten salvo's van zestien identifiers aangemaakt die via bluetooth low energy worden uitgezonden.

Aanvankelijk zou de app al uitkomen in april. Toen werden de data echter gecentraliseerd opgeslagen, wat waar veel kritiek op kwam. De Duitse app is ontworpen door ontwikkelbedrijf SAP en Deutsche Telekom. In totaal kostte de ontwikkeling 20 miljoen euro.

De app werd op dinsdagochtend gepresenteerd. Duitsland adverteert via billboards, in media en via de landelijke voetbalbond voor de app. Die heeft waarschijnlijk alleen succes als veel mensen hem installeren. In eerdere onderzoeken werd vaak een cijfer genoemd van zestig procent. Dat deel van de bevolking zou de app moeten installeren voordat dat een succes zou zou zijn.