HTC presenteert U20-smartphone met 5g en Desire 20 Pro in Taiwan

HTC heeft op een evenement in Taipei de U20 aangekondigd. Het is de eerste smartphone van het bedrijf met 5g. Ook heeft het bedrijf de goedkopere Desire 20 Pro aangekondigd. Van geen van beide telefoons is bekend of hij in Nederland uitkomt.

De U20 is de eerste HTC-telefoon die 5g ondersteunt. Dat gebeurt met een Snapdragon 765G-soc, waarbij de 5g-modem is ingebouwd en niet apart in de telefoon hoeft te worden gezet. De HTC U20 heeft daarnaast 8GB geheugen en 256GB opslag. De accu van 5000mAh is met 18W op te laden.

De telefoon heeft vier cameralenzen aan de achterkant. De primaire camera heeft een sensor van 48 megapixel. Daarnaast zijn er een ultragroothoeklens van 118 graden, een 20mm-macrolens en een dieptesensor.

Het scherm van het toestel is een 6,8 inch-lcd met een full-hd+-resolutie en een 20:9-verhouding. Aan de voorkant zit een gat voor de selfiecamera, die 32 megapixels telt. De telefoon draait op Android 10.

HTC bouwt de telefoon in Taiwan zelf. Dat is opvallend, want eerder gingen er geruchten dat HTC zijn eigen productiecapaciteit zou afbouwen.

HTC heeft tegelijk de Desire 20 Pro gepresenteerd. Daarvan lekten eerder al specificaties uit. De 20 Pro lijkt uiterlijk redelijk op de U20. Het toestel heeft een 6,5"-scherm met opnieuw een full-hd+-resolutie, met een verhouding van 19,5:9. De camera's aan de achterkant lijken grotendeels dezelfde en de telefoon heeft dezelfde 5000mAh-accu met 18W.

Sommige specificaties zijn iets anders. Zo heeft de Desire 20 Pro slechts 6GB geheugen en 128GB opslag. Ook de soc is iets minder; de 20 Pro heeft een Snapdragon 665.

HTC heeft niets gezegd over de wereldwijde beschikbaarheid van de toestellen. Misschien komen ze dus alleen in Taiwan uit. De U20 en de 20 Pro komen uit voor 18.990 en 8990 Taiwanese dollar, omgerekend respectievelijk 567 en 268 euro, zonder btw.