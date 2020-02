HTC brengt Wildfire R70-telefoon uit met drie camera's en micro-usb-aansluiting

HTC heeft een nieuwe telefoon uitgebracht in het goedkope segment. Het toestel heeft drie camerasensoren en een accu van 4000mAh, maar ook een micro-usb-poort. Het is nog niet bekend wanneer het toestel uitkomt en wat het gaat kosten.

Het bedrijf kondigde de Wildfire R70 vrijdag aan. Het toestel valt waarschijnlijk in een lagere prijsklasse gezien de specificaties, al is de definitieve prijs nog niet bekend. HTC geeft de R70 drie camera's aan de achterkant. De primaire camera meet 16 megapixel. Het toestel heeft daarnaast een 2-megapixel-ultragroothoekcamera en een dieptecamera met een resolutie van 2 megapixel. De frontcamera heeft 8 megapixel.

Het toestel draait op een octacore-processor van MediaTek, de Helio P23. Daarnaast heeft het apparaat 2GB aan werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Opvallend is de relatief grote accu van 4000mAh waarvan HTC zegt dat die twee volle dagen mee gaat. De telefoon heeft een HD+-scherm met een 1560 x 720-resolutie en een grootte van 6,53 inch. Aan de voorkant zit een notch in de vorm van een waterdruppel. HTC heeft gekozen voor een micro-usb-aansluiting in plaats van een usb-c-aansluiting. Daar geeft het bedrijf verder geen uitleg bij. Het is nog niet bekend wanneer het toestel uitkomt en of dat ook in de Benelux is. Ook de prijs is niet bekend. HTC brengt het toestel in twee kleuren uit: blauw en zwart.