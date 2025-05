HTC kondigt goedkope smartphone aan voor Afrikaanse markt

HTC heeft de Wildfire E3 Lite aangekondigd voor de Afrikaanse markt. Het gaat om een budgetsmartphone. Het is de eerste nieuwe smartphone van het merk sinds vorige zomer. HTC ontwerpt en maakt de smartphone niet zelf.

HTC Wildfire E3 Lite

De Wildfire E3 Lite is op het oog een opvolger voor de Wildfire E3 van twee jaar geleden. De telefoon draait op Android 12, in plaats van het nieuwere Android 13. De soc is een Unisoc SC9863, met vier ARM Cortex A55-cores op 1,6GHz en vier A55-kernen op 1,2GHz. De gpu is een Imagination IMG8322. De onbekende licentienemer doet daar 3GB of 4GB aan geheugen bij en 32GB of 64GB aan opslag.

De telefoon heeft een 13-megapixelcamera met f/2,2-lens en een secundaire 2-megapixelcamera met onbekende functie. De frontcamera heeft een resolutie van vijf megapixels. De telefoon heeft een 5000mAh-accu. Het scherm heeft een 20:9-verhouding en is een lcd met 1600x720 pixels. Wat de telefoon gaat kosten en wanneer hij uit komt, is niet duidelijk.

HTC is gestopt met het zelf produceren en ontwerpen van smartphones. In plaats daarvan kunnen andere merken gebruik maken van de merknaam HTC om telefoons uit te brengen.