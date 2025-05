Tesla bouwt eerste Megafactory buiten VS in China

Automaker Tesla heeft besloten om zijn eerste Megafactory buiten de VS te bouwen in de Chinese stad Shanghai. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. De fabriek moet over iets meer dan een jaar operationeel zijn en 10.000 accu's per jaar gaan maken.

Tesla Megapack

De Megafactory gaat net als die in de VS Megapacks maken. Dat zijn grote accu's voor opslag van energie. Dat worden er ongeveer 10.000 per jaar, zo meldt Tesla. De Amerikaanse fabriek staat in de plaats Lathrop in Californië.

Het is onbekend waarom Tesla juist voor Shanghai heeft gekozen. Veel westerse bedrijven zijn juist bezig met het terugschroeven van hun investeringen in China. Dat komt onder meer door het handelsconflict tussen de VS en China, gestegen kosten van arbeid in het land en de kritische houding van de overheid tegenover grote bedrijven.

De productie moet beginnen in de lente van 2024, zegt het Chinese staatsmedium Xinhua. De productie is niet alleen bedoeld voor de Chinese markt, maar de Megapacks moeten wereldwijd verkocht gaan worden. Tesla heeft in Shanghai ook al enige jaren een Gigafactory staan. Het is onbekend welke steun Tesla krijgt voor de bouw van de fabriek.