Benchmarkresultaten wijzen op onaangekondigde HTC-smartphone

Er zijn benchmarkresultaten van een onaangekondigde HTC-smartphone opgedoken. Dat schrijft MySmartPrice. De nieuwe smartphone zou over een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3-soc beschikken. Volgens de techwebsite gaat het om de HTC U24 of HTC U24 Pro.

Uit de benchmarkresultaten blijkt dat het HTC-toestel 1095 punten haalt in de singlecoretest van Geekbench 6 en 3006 punten in de multiscoretest. De smartphone beschikt over een Arm-processor met acht rekenkernen en afgaande op de andere specificaties gaat het volgens MySmartPrice om een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Uit de testresultaten blijkt ook dat het toestel over 12GB ramgeheugen beschikt en dat het besturingssysteem Android 14 is. MySmartPrice meent dat het om de HTC U24 of HTC U24 Pro gaat.

De techwebsite schrijft ook dat HTC eind april een bluetoothcertificaat voor een nieuwe smartphone heeft gekregen. Uit dit certificaat blijkt dat de smartphone bluetooth 5.3 meekrijgt. HTC heeft de U24 nog niet officieel aangekondigd. In mei van 2023 had de Taiwanese fabrikant de HTC U23 Pro aangekondigd voor 569 euro. Deze smartphone beschikt over een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.