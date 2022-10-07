HTC teaset komst 'kleine' HTC Vive-bril

HTC heeft de komst van een HTC Vive-bril geteased, al is er op de afbeelding nog vrij weinig van de headset te zien. Het zou gaan om een 'kleine' headset. Mogelijk betreft het de opvolger van de HTC Vive Flow, die al wat kleiner is dan de meeste XR-headsets.

Beeld: HTC

Op Twitter heeft het HTC Vive-account een teaserafbeelding van een toekomstig product geplaatst. Aan UploadVR bevestigt het bedrijf dat het om een headset gaat. Opvallend hieraan is dat 'VR' niet wordt genoemd. Mogelijk gaat het in plaats daarvan om een mixedrealityheadset. In dat geval kan augmented reality een rol spelen door middel van passthrough, zoals bij de onlangs verschenen Pico 4 van ByteDance.

Bij de gedeelde afbeelding staat de tekst: "Go small or go home." Het bedrijf lijkt hiermee de suggestie te wekken dat het om een kleinere VR-bril gaat dan andere HTC Vive-headsets. Ook uit de reacties van HTC onder de tweet is op te maken dat het bedrijf aan een 'kleine' headset werkt. Het is mogelijk dat het om een opvolger van de HTC Vive Flow gaat, wat over het algemeen een wat kleinere bril is.

Het is niet bekend wanneer er meer informatie over de komende HTC Vive-bril naar buiten komt. Wel is het een drukke periode op het gebied van extendedrealityproducten. Naast de pas verschenen Pico 4 wordt de komende 'high-end' VR-bril van Meta op 11 oktober onthuld. Daarnaast wordt de opvolger van de PSVR-headset van Sony begin volgend jaar verwacht.