HTC teaset komst 'kleine' HTC Vive-bril

HTC heeft de komst van een HTC Vive-bril geteased, al is er op de afbeelding nog vrij weinig van de headset te zien. Het zou gaan om een 'kleine' headset. Mogelijk betreft het de opvolger van de HTC Vive Flow, die al wat kleiner is dan de meeste XR-headsets.

HTC Vive tease
Beeld: HTC

Op Twitter heeft het HTC Vive-account een teaserafbeelding van een toekomstig product geplaatst. Aan UploadVR bevestigt het bedrijf dat het om een headset gaat. Opvallend hieraan is dat 'VR' niet wordt genoemd. Mogelijk gaat het in plaats daarvan om een mixedrealityheadset. In dat geval kan augmented reality een rol spelen door middel van passthrough, zoals bij de onlangs verschenen Pico 4 van ByteDance.

Bij de gedeelde afbeelding staat de tekst: "Go small or go home." Het bedrijf lijkt hiermee de suggestie te wekken dat het om een kleinere VR-bril gaat dan andere HTC Vive-headsets. Ook uit de reacties van HTC onder de tweet is op te maken dat het bedrijf aan een 'kleine' headset werkt. Het is mogelijk dat het om een opvolger van de HTC Vive Flow gaat, wat over het algemeen een wat kleinere bril is.

Het is niet bekend wanneer er meer informatie over de komende HTC Vive-bril naar buiten komt. Wel is het een drukke periode op het gebied van extendedrealityproducten. Naast de pas verschenen Pico 4 wordt de komende 'high-end' VR-bril van Meta op 11 oktober onthuld. Daarnaast wordt de opvolger van de PSVR-headset van Sony begin volgend jaar verwacht.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 07-10-2022 15:56 30

07-10-2022 • 15:56

30

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HTC Vive Flow

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Reacties (30)

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LongTimeAgo 7 oktober 2022 16:58
Hopelijk dan ook inside-out tracking. Mijn Rift S is aan vervanging toe en ik WEIGER Meta/facebook producten te kopen.
Ayporos @LongTimeAgo7 oktober 2022 18:43
Het zou goed zijn voor de markt als de Meta Oculus Quest reeks een degelijke concurrent zou hebben in der daad.
SuperDre
@Ayporos8 oktober 2022 00:04
En die is er gewoon, de Pico Neo3 Link, en nog deze maand zelfs de Pico 4.

Edit: -1, really? Voor het werkelijk aamgeven van een alternatief voor de Quest 2? Degene die op -1 klikte sporen gewoon niet.

[Reactie gewijzigd door SuperDre op 23 juli 2024 12:07]

nIghtorius @Ayporos7 oktober 2022 20:40
Kijk hier eens naar:
https://vr-expert.nl/consumer/product/pico-4/
helm71 @nIghtorius9 oktober 2022 19:06
Uitgebracht door bytedance, het bedrijf achter tiktok..
Ayporos @nIghtorius7 oktober 2022 22:41
Hmm ziet er zeker super interessant uit! nice!

Ik ben zelf al voorzien met een Quest 2, maar definitief goed om te weten dat dit alternatief bestaat indien iemand vraagt om VR advies.. na wat reviews gezien te hebben uiteraard. :)
Finraziel
@nIghtorius7 oktober 2022 23:38
Hoewel het nog steeds goed is dat er concurrentie is... is de Pico van ByteDance (TikTok). Dat is eigenlijk nog erger dan Meta.
Beakzz @Finraziel9 oktober 2022 17:36
Toch heb ik liever dat mijn data gedeeltelijk bij beiden partijen ligt dan helemaal bij Meta. In het dagelijkse leven heb ik meer te maken met invloed uit de US dan uit China.
Finraziel
@SuperDre8 oktober 2022 00:11
Welke onbewezen onzin? Dat Pico van ByteDance is?
SuperDre
@Finraziel8 oktober 2022 13:28
Dat data van de headsets gebruikt zou worden door bytedance/chinese overheid.
LongTimeAgo @Ayporos7 oktober 2022 19:42
Ik wacht met hoop en spanning op wat beelden en oordelen over de Lenovo VR700 en de mogelijkheden er van. Maar of die ook naar EU/VS komt is nog een raadsel.
SuperDre
@LongTimeAgo7 oktober 2022 20:50
Dan koop de pico 4 dadelijk, of nu al de pico neo3 link. Want ga er sowieso maar van uit dat de vive headset een stuk duurder zal zijn.

[Reactie gewijzigd door SuperDre op 23 juli 2024 12:07]

-Colossalman- 7 oktober 2022 16:32
Het bedrijf lijkt hiermee de suggestie te wekken dat het om een kleinere VR-bril gaat dan andere HTC Vive-headsets

Oftewel, deze kleine voor onderweg/buiten/mixed. De grote voor thuis(home)?
SuperDre
@-Colossalman-8 oktober 2022 00:03
Nee, gewoon eerder een versie als de Focus 3 maar dan met pancake lenzen, of dus iets als de Flow (maar die is dus echt niet fijn voor VR omdat die gewoon los op je gezicht zit ipv fatsoenlijk vastgestrapt als de Vive Pro.
dutchnltweaker 7 oktober 2022 17:03
Begrijp ik het goed dat HTC alleen maar op virtual reality inzet? als ik op hun site kijk bieden ze nog maar 1 smartphone aan nieuws: HTC kondigt 'metaversesmartphone' HTC Desire 22 Pro aan. Erg jammer, Kwaliteit prijs verhouding erg goede telefoons zoals de one lijn. HTC was de merk samen met samsung op android gebiedt. Where did it go wrong..
Ayporos @dutchnltweaker7 oktober 2022 18:46
Tja, zoals met praktisch élk bedrijf in de gehele geschiedenis van de mensheid... of je verandert of je valt weg. LG, Nokia, Ericsson, Motorola, etc etc.. de lijst met mobielboeren is de afgelopen 2 decennia érg in beweging geweest natuurlijk.

Is die 'viveverse' van HTC überhaupt wat? Want dit is serieus het eerst dat ik erover hoor.. :/
Menesis 7 oktober 2022 17:15
Het zou niet gek zijn als ze met een goedkopere maar betere Vive komen. Thuis heb ik een Quest2 die ik vooral icm met PC gebruik en op m'n werk heb ik een Vive+PC. Die vive werkt toch een stuk fijner want die doet het gewoon. Met de Quest heb ik altijd wat problemen zowel via wifi als kabel.
Alleen hoop ik dat ze die lighthouses droppen.
Finraziel
@Menesis7 oktober 2022 23:41
Afhankelijk van wat voor problemen je hebt zou je ook kunnen proberen virtual desktop te kopen en die te gebruiken in plaats van Link (er vanuit gaande dat je die nu gebruikt). Als je wifi stabiel is dan is virtual desktop ook gewoon starten en gaan, werkt altijd. Link is wat minder betrouwbaar in mijn ervaring.
Menesis @Finraziel8 oktober 2022 18:27
Hmm virtual desktop heb ik wel ooit gekocht. Nooit aan gedacht dat dat een verschil zou kunnen maken. Ik zal die weer eens starten!
PredCaliber2 @Menesis8 oktober 2022 15:08
Apart, ik heb juist met de Quest 2 en link kabel dat het altijd zonder issues werkt.
Menesis @PredCaliber28 oktober 2022 18:26
Ok, misschien ligt het aan de kabel.. Zal eens een andere proberen.
Caedus 8 oktober 2022 07:13
Prima, maar waarom geen koffieset?
SuperDre
7 oktober 2022 20:56
Ik verwacht dat het een combinatie wordt van de Vive Focus 3 en de Vive Flow. Ze waren de laatste maanden sowieso al veel bezig met uitverkoop van de cosmos en de Pro headsets. Dus ik verwacht dat nu alle type headsets samen komen in de nu geteasde headset. Hoop wel dat die weer eindelijk OLED schermen heeft, of in iedergeval schermen waarvan de zwart weergave vergelijkbaar is. Eindelijk tijd om mn HTC Vive Pro (met wireless module) te gaan vervangen door een nieuwe. wel zonder kabel, want eenmaal gewend aan wireless, dan wil je gewoon niet terug, hell zelfs de kabel naar de accu irriteert me nu.
GekkePrutser
7 oktober 2022 21:51
Waarom niet het geplaatste plaatje bij dit bericht plaatsen? Nu moet ik zelf op de twitter link klikken om hem te zien :?
Finraziel
@GekkePrutser7 oktober 2022 23:42
Plaatje staat er gewoon? Maar bovenaan naast de tekst, niet onderaan waar je hem misschien verwacht.
GekkePrutser
@Finraziel7 oktober 2022 23:57
Huh... Bij mij niet. Helemaal geen plaatjes.

Bedankt, ik ga ff kijken naar mijn custom CSS want hier gaat duidelijk iets fout. Af en toe wordt de CSS van de site veranderd natuurlijk. Ik blokkeer heel veel afbeeldingen omdat ik een hekel heb aan 'ankeilers' zoals Tweakers die noemt. Kennelijk is er iets in de verkeerde categorie terechtgekomen de laatste tijd.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 12:07]

KaiZas @Melvinvm14 oktober 2022 13:16
Tot ze met een gigantische sprinkhaan afkomen. Dan is't gedaan met lachen.

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