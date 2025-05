Analist toont uitgelekte CAD-bestanden van VR-headset Meta Quest 3

Een analist deelt CAD-bestanden van de vermeende Meta Quest 3-VR-headset. Daarop is mogelijk het ontwerp van de Quest 2-opvolger te zien, al is het niet bekend hoe recent de beelden zijn. Ook deelt de analist een aantal mogelijke specificaties van de toekomstige VR-bril.

Analist Brad Lynch deelt afbeeldingen op basis van de CAD-bestanden op zijn YouTube-kanaal. Volgens Lynch gaat het om een 'min of meer' definitief ontwerp, al zou er voor de release nog wat kunnen veranderen. Op de beelden is onder meer een hoofdband van stof te zien, zoals ook standaard bij de Meta Quest 2 geleverd wordt. Dat zou betekenen dat de accu, net als bij de Quest 2, in de behuizing van de bril geplaatst is, waardoor deze relatief zwaar is aan de voorzijde. Bij de recent aangekondigde Pico 4 zit de accu bijvoorbeeld aan de achterkant. Mogelijk is dit bij de Quest Pro ook het geval.

Volgens Lynch beschikt de Meta Quest 3 over twee zwart-witcamera's, twee kleurencamera's en een dieptesensor. Daarnaast zouden er aan de zijkanten camera's zitten voor 6dof-headtracking. Verder wordt de nieuwe VR-bril wellicht voorzien van de Snapdragon XR2 Gen 2-soc, zo stelt de analist. De andere VR-brillen van het bedrijf, inclusief de Quest Pro, maken gebruik van de XR2 Gen 1-chip. De analist stelt daarnaast dat eyetracking en facetracking ontbreken in de Quest 3, omdat deze functies de VR-bril voor consumenten te duur zouden maken.

Afbeelding: Brad Lynch/SadlyItsBradley

Deze functies komen volgens Meta-ceo Mark Zuckerberg wel naar de aankomende high-end VR-bril van het bedrijf, zo vertelde hij in een podcastaflevering van Joe Rogan. Met deze functies moet de uitdrukking van de gebruiker 'in real time vertaald worden' naar een digitale 'avatar'. Lynch stelt dat eyetracking en facetracking mogelijk wel naar een 'Meta Quest 3 Plus' komen, die in 2024 zou verschijnen.

Volgens de CAD-bestanden maakt de Quest 3 gebruik van zogeheten 'pancakelenzen'. Daarnaast wordt de VR-bril voorzien van lcd-schermen. De lensafstand kan worden ingesteld door middel van een draaiknop, zo is te zien op de beelden. Aan de onderzijde van de bril zijn drie contacten te zien die suggereren dat de bril kan worden opgeladen door middel van een laadstation.

Lynch deelde eerder dit jaar ook renders van Project Cambria. Naar verwachting gaat het hierbij om de high-end VR-bril Meta Quest Pro die vermoedelijk volgende maand wordt onthuld. Op 11 oktober vindt het volgende Meta Connect-event plaats. De Meta Quest 3 volgt volgens Lynch later, met een release ergens in 2023. De prijs van de Quest 3 zou rond de 400 dollar liggen, terwijl de Quest Pro meer dan 1000 dollar zou kosten. De duurste variant van de Quest 3 zou maximaal 512GB opslag en 12GB ram krijgen.