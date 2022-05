Meta test eind-tot-eindencryptie in Messenger-app voor Quest-VR-headsets

Meta test eind-tot-eindencryptie in zijn Messenger-app voor de Quest-VR-headsets. Dat doet het bedrijf in update v40. Het is niet duidelijk hoe grootschalig de test is en hoe de feature ingeschakeld kan worden.

De encryptie betreft in eerste instantie een optionele feature voor een-op-eengesprekken en spraakgesprekken in de Messenger-app, waarmee Quest-gebruikers in VR kunnen chatten, schrijft Meta in een blogpost. Het is niet bekend of de test beschikbaar is voor alle gebruikers of dat deze aanvankelijk beperkt blijft tot een kleiner aantal Quest-eigenaren.

In de update voegt Meta ook nieuwe audiotoegankelijkheidsfuncties toe voor mensen die hardhorend zijn. Zo krijgen Quest-headsets een optie voor mono-audio. Gebruikers kunnen vanaf softwareversie v40 ook de balans tussen de linker en rechter audiokanalen aanpassen. Die functie moet vooral handig zijn voor mensen die met een oor minder horen. Deze features verschijnen in de toegankelijkheidsopties in de instellingen van de Quest en Quest 2.

Verder krijgen Quest-headsets ondersteuning voor meer toetsenborden. Meta voegde eerder al ondersteuning voor het K830-bluetoothtoetsenbord voor Logitech toe aan de Quest-headsets. Het bedrijf komt nu ook met ondersteuning voor de Logitech MX Keys en K375s. Verder wordt het mogelijk om via 3D Secure met een creditcard te betalen op de Quest-headset zelf, bijvoorbeeld om VR-games aan te schaffen. Voorheen was 3D Secure alleen beschikbaar via de Oculus-app voor smartphones.