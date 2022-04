Quest 2-concurrent Pico Neo 3 Link voor standalone-VR komt naar Europa

De standalone-VR-headset Pico Neo 3 Link komt naar Europa. Deze headset moet gaan concurreren met de Meta Quest 2. Pre-orders beginnen op vrijdag 15 april, zo laat het bedrijf weten. De Neo 3 Link krijgt een adviesprijs van 449 euro.

Volgens Pico Interactive, dat tegenwoordig eigendom is van TikTok-eigenaar ByteDance, wordt de VR-headset vanaf mei geleverd in een beperkt aantal Europese landen. De headset komt dan beschikbaar in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het Verenigd Koninkrijk en Italië volgen een maand later. België wordt vooralsnog niet genoemd, maar Pico brengt de Neo 3 naar eigen zeggen maandelijks uit in nieuwe Europese landen.

Pico spreekt van een 'bètarelease', waarbij gebruikers worden gevraagd om feedback te geven voor upgrades aan de Pico Store, Pico-gebruikersaccounts, betalingssystemen, sociale features en andere functies. Met die features moet de Pico Neo 3 Link een standalone ecosysteem voor VR-games gaan bieden, net zoals Meta dat doet met de Quest en Quest 2.

De Neo 3 Link wordt daarmee een standalone-headset met vier camera's voor inside-out-tracking van de meegeleverde controllers en andere bewegingen. De headset wordt standaard uitgerust met een Snapdragon XR2-soc van Qualcomm, 6GB geheugen en 256GB opslag. De Neo 3 biedt daarbij een 5,5"-scherm met resolutie van 3664x1920 pixels en een refreshrate van 90Hz. De headset moet draadloos games streamen met SteamVR ondersteunen via Wi-Fi 6, maar wordt ook geleverd met een kabel voor bedrade VR via een pc.

De Pico Neo 3 is sinds vorig jaar al beschikbaar in Azië en ondersteunt daar games als Superhot VR, After the Fall, Puzzling Places en Demeo, die momenteel beschikbaar zijn in de Pico Store. Volgens het bedrijf zijn er momenteel 200 games met 6DoF-ondersteuning te vinden in die digitale winkel.