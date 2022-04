Volgende Mario Kart Tour-circuit wordt gebaseerd op Nederland

Smartphonegame Mario Kart Tour krijgt een circuit dat is gebaseerd op Nederland. Dat maakt Nintendo bekend met een teaserafbeelding op Twitter. Het is nog niet bekend wanneer het circuit precies moet verschijnen.

Nintendo schrijft op Twitter dat de volgende 'tour' voor het smartphoneracespel in Nederland plaatsvindt. Het bedrijf deelt daarbij een afbeelding waarop Rosalina en Daisy te zien zijn. Ze houden daarbij tulpen vast in een landschap met windmolens. Daarbij draagt Rosalina Volendamse klederdracht. Het is overigens nog niet bevestigd waar in Nederland de tour precies plaatsvindt, wat de naam van het circuit wordt en wanneer deze precies beschikbaar komt.

Mario Kart Tour verscheen in 2019 voor Android- en iOS-smartphones. In 2020 kreeg de game ook een multiplayeroptie, waarmee spelers het onderling tegen elkaar konden opnemen. Nintendo voorziet het free-to-playspel nog regelmatig van nieuwe content; recent nog werd Bowser's Castle uit Mario Kart 7 en een circuit op basis van Singapore toegevoegd aan het spel.