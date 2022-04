Ontwikkelaar port bios-alternatief Coreboot naar MSI Pro Z690-A-moederbord

Een ontwikkelaar heeft Coreboot geport naar een consumentenmoederbord voor Alder Lake-processors. De ontwikkelaar wist een MSI Pro Z690-A WiFi DDR4 te voorzien van het opensource bios-alternatief. Binnenkort verschijnt een firmware-distributie voor het bord.

De Coreboot-implementatie voor de Pro Z690-A wordt gemaakt door firmwareontwikkelaar 3MDEB, schrijft ook techwebsite Phoronix. Het is daarmee het eerste Alder Lake-moederbord voor consumenten dat ondersteuning biedt voor deze firmware. Sowieso is het vrij zeldzaam dat Coreboot wordt geport naar consumentenhardware. Het werkt vooralsnog voornamelijk op oudere platformen en laptops, zoals oude ThinkPads en moederborden voor Intel-cpu's van verschillende generaties geleden, schrijft Phoronix. Veel Chrome OS-apparaten maken overigens standaard gebruik van Coreboot.

3mdeb maakt de Coreboot-port beschikbaar via de Dasharo-firmwaredistributie, dat op Twitter beelden deelt waarop een Ubuntu 20.04-installer wordt geboot via Coreboot op het MSI-moederbord. Vooralsnog betreft het een vroege versie, maar binnenkort moet een Dasharo-release vrijkomen voor het moederbord, met USB-, display- en uefi-bootfunctionaliteit. Dasharo geeft aan dat het op zoek is naar hardware-enthousiastelingen die bereid zijn om Coreboot te bètatesten op Alder Lake-hardware.

Coreboot is een opensource alternatief voor de gesloten uefi- en bios-firmware die standaard wordt geleverd bij moederborden. Het moet daarbij relatief 'licht' zijn, waarbij zo min mogelijk taken worden uitgevoerd om een OS in te laden. Dat moet onder meer voor kortere boottijden zorgen. Coreboot legt naar eigen zeggen ook de nadruk op goede beveiliging en zo min mogelijk gesloten 'blobs'.