In dit artikel gaan we in op coreboot, een opensourcefirmwareproject dat gebruikt kan worden in plaats van bios of UEFI. We spreken met Ron Minnich, die het coreboot-project in 1999 startte. Hij vertelt onder meer over de interessante en bewogen geschiedenis van coreboot, dat door de jaren heen op flinke weerstand van chipsetmakers stuitte en bijna sneuvelde voordat het in 2011 werd 'gered' door Google en zijn ChromeOS-apparaten.

Het aanzetten van je computer is best simpel: je drukt op de aan-uitknop en de rest gaat vanzelf. Achter de schermen komt daar echter aanzienlijk meer bij kijken. Wanneer de pc wordt opgestart, is deze allesbehalve functioneel. De verschillende componenten van je systeem zijn in het begin van het opstartproces niet in staat om taken uit te voeren of met elkaar te communiceren. Firmware moet dat zooitje ongeregeld temmen tot een werkend systeem.