Al bijna twee decennia levert System76 computers met Linux. In 2005 besloten de oprichters dat Linux een soort eigen hardwarefabrikant verdiende, en enkele maanden later verkocht het zijn eerste systemen met Ubuntu 5.10. In de jaren daarop heeft het bedrijf zijn horizon verbreed. In 2017 bracht System76 Pop_OS uit, een eigen Linux-distributie die sinds de eerste release behoorlijk in populariteit is gegroeid. Tegenwoordig werkt het bedrijf aan eigen firmware, een eigen Linux-desktopomgeving en wil het volledig zelfontworpen laptops gaan produceren.

Wij spraken met Jeremy Soller, principalengineer bij System76, om te praten over de geschiedenis en de toekomst van Pop_OS, de hardware van System76, het Launch-opensourcetoetsenbord en plannen om uit te breiden naar Europa.