System76 introduceert opensource Launch Heavy-toetsenbord met numpad

System76 komt binnenkort met een grotere versie van zijn mechanische Launch-toetsenbord. Anders dan voorgaande versies, wordt deze Launch Heavy-variant voorzien van een numpad. De pcb en behuizing zijn wederom open source.

De System76 Launch Heavy krijgt een fullsize-achtig ontwerp met in totaal 84 toetsen. Nieuw is de toevoeging van een numpad, die bij de Launch en Launch Lite ontbrak. Daarmee is het toetsenbord ook groter dan de voorgaande varianten, met afmetingen van 393,7x135,1x27,9mm. De Launch Heavy weegt ongeveer 1,315kg.

System76 levert het toetsenbord standaard met Kailh Box Jade-, Royal-, Silent Pink- of Silent Brown-switches van Kailh. De Launch Heavy heeft echter ook Kailh-hotswapsockets, waardoor gebruikers de switches kunnen verwisselen zonder dat deze los- of vastgesoldeerd dienen te worden. De Launch Heavy krijgt daarnaast een geïntegreerde USB-hub, met twee USB 3.2 Gen 2-poorten van het type C en twee USB 3.2 Gen 2-aansluitingen van het type A. Het toetsenbord wordt geleverd met pbt-keycaps met een XDA-profiel.

Net als voorgaande Launch-toetsenborden, maakt System76 het pcb-ontwerp en de schema's van de toetsenbordbehuizing opensource. Gebruikers kunnen het toetsenbord dus eventueel zelf produceren, als ze daar de benodigde apparatuur voor hebben. Het toetsenbord maakt gebruik van opensourcefirmware op basis van QMK. De lay-out van de Launch Heavy kan aangepast worden met de System76 Keyboard Configurator-software voor Windows, macOS en Linux.

De Launch Heavy wordt het derde Launch-toetsenbord van System76. De originele Launch had een tenkeyless-ontwerp zonder numpad en de dit jaar uitgebrachte Launch Lite had een 65%-lay-out zonder functietoetsen. System76 bevestigde eerder dit jaar in een interview met Tweakers dat het bedrijf op termijn een distributiecentrum in Europa krijgt, waar het onder meer zijn toetsenborden gaat verkopen. Het bedrijf wil daarbij ook ISO-varianten van zijn Launch-toetsenborden produceren. Het is niet bekend of dat ook geldt voor de Launch Heavy.

System76 deelt nog geen concrete releasedatum of adviesprijs voor de Launch Heavy. Het bedrijf zegt 'binnenkort' met meer details te komen.