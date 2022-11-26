System76 introduceert opensource Launch Heavy-toetsenbord met numpad

System76 komt binnenkort met een grotere versie van zijn mechanische Launch-toetsenbord. Anders dan voorgaande versies, wordt deze Launch Heavy-variant voorzien van een numpad. De pcb en behuizing zijn wederom open source.

De System76 Launch Heavy krijgt een fullsize-achtig ontwerp met in totaal 84 toetsen. Nieuw is de toevoeging van een numpad, die bij de Launch en Launch Lite ontbrak. Daarmee is het toetsenbord ook groter dan de voorgaande varianten, met afmetingen van 393,7x135,1x27,9mm. De Launch Heavy weegt ongeveer 1,315kg.

System76 levert het toetsenbord standaard met Kailh Box Jade-, Royal-, Silent Pink- of Silent Brown-switches van Kailh. De Launch Heavy heeft echter ook Kailh-hotswapsockets, waardoor gebruikers de switches kunnen verwisselen zonder dat deze los- of vastgesoldeerd dienen te worden. De Launch Heavy krijgt daarnaast een geïntegreerde USB-hub, met twee USB 3.2 Gen 2-poorten van het type C en twee USB 3.2 Gen 2-aansluitingen van het type A. Het toetsenbord wordt geleverd met pbt-keycaps met een XDA-profiel.

Net als voorgaande Launch-toetsenborden, maakt System76 het pcb-ontwerp en de schema's van de toetsenbordbehuizing opensource. Gebruikers kunnen het toetsenbord dus eventueel zelf produceren, als ze daar de benodigde apparatuur voor hebben. Het toetsenbord maakt gebruik van opensourcefirmware op basis van QMK. De lay-out van de Launch Heavy kan aangepast worden met de System76 Keyboard Configurator-software voor Windows, macOS en Linux.

De Launch Heavy wordt het derde Launch-toetsenbord van System76. De originele Launch had een tenkeyless-ontwerp zonder numpad en de dit jaar uitgebrachte Launch Lite had een 65%-lay-out zonder functietoetsen. System76 bevestigde eerder dit jaar in een interview met Tweakers dat het bedrijf op termijn een distributiecentrum in Europa krijgt, waar het onder meer zijn toetsenborden gaat verkopen. Het bedrijf wil daarbij ook ISO-varianten van zijn Launch-toetsenborden produceren. Het is niet bekend of dat ook geldt voor de Launch Heavy.

System76 deelt nog geen concrete releasedatum of adviesprijs voor de Launch Heavy. Het bedrijf zegt 'binnenkort' met meer details te komen.

System76 Launch HeavySystem76 Launch Heavy

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 26-11-2022 12:16 47

26-11-2022 • 12:16

47

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Reacties (47)

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Mushroomician 26 november 2022 12:24
En nu hexadecimal numpad met extra : en :: toets. Iets met doelgroep. Oh en dvorak.

[Reactie gewijzigd door Mushroomician op 24 juli 2024 18:37]

Mijzelf @Mushroomician26 november 2022 12:40
extra : en :: toets.
Want jij bent te lui om : twee keer aan te slaan?
Cergorach @Mijzelf26 november 2022 13:11
Nee, maar bij dit soort types kunnen ze dan gewoon x% efficiënter zijn... ;-)
The Zep Man
@Mijzelf26 november 2022 13:21
⸬ is niet gelijk aan :: :P

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 18:37]

Mushroomician @Mijzelf26 november 2022 13:27
Het verhoogt de bandbreedte van je brein naar het toestel. Travel (de beweging van de hand) vertraagd dit proces en belemmert je concentratie-evolutie.
HelloJed @Mushroomician27 november 2022 13:22
Theoretisch ben ik het met je eens, in de praktijk... 70-80% van de tijd ben ik (als software dev) gewoon aan het denken en opzoeken hoor, niet aan het typen zelf.
lezzmeister @Mushroomician28 november 2022 19:50
Het toetsenbord is opensource. Pas het aan zou ik zeggen.

Laat je het pcb maken en opsturen, behuizing in Fusion or Edge aanpassen en laten cncen. Custom keys bestellen. Klaar.
spoonman @Mushroomician27 november 2022 10:39
Beetje vreemde reactie, maar je username verklaart al veel 😁
Mushroomician @spoonman27 november 2022 11:06
Wat vind je er vreemd aan? De bedoeling van een machine is toch om input te verwerken naar output? Om je bedoelingen te communiceren naar de turing-machine die we computers noemen gebruiken we nu een interface dat we keyboard noemen.
De bandbreedte van deze interface is beperkt door de layout en beweging van de hand, wat opzichzelfstaand ook weer een bandbreedtelimiet heeft vanaf de brein.
Als een keyboard met 100 knoppen rechtstreeks was verbonden met je brein gaat je productiviteit door het dak. Kijk maar eens deze video over wat blindheid doet met het brein. https://youtu.be/yT8OnblmXVs
Het effect wat dat -.- hier wordt besproken werkt ook in de andere richting: als je er “ledematen” (een keyboardachtige interface of 100 spieren die je als knoppen kunt gebruiken) bij krijgt.

[Reactie gewijzigd door Mushroomician op 24 juli 2024 18:37]

C64Boy @Mushroomician26 november 2022 13:30
Vertraagd ?!
Gamebuster @Mushroomician26 november 2022 18:43
Ik denk dat @C64Boy je wees op de foute schrijfwijze van "vertraagt", wat jij met een "d" schreef.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 24 juli 2024 18:37]

theobril @Mushroomician26 november 2022 22:14
Hulde dat je het kofschip kent. Minor detail: het kofschip gebruik je voor deelwoorden, terwijl in je zin het om een klassieke stam + t gaat. 8)7. edit minor typo's :)

[Reactie gewijzigd door theobril op 24 juli 2024 18:37]

StGermain @theobril27 november 2022 01:51
Je kan ook het fokschaap gebruiken :Y)
theobril @StGermain27 november 2022 02:34
Even worse: met nieuwe werkwoorden als "faxen" heeft men iets als ex-coffeeshop bedacht of zo
Tweaker_19 @theobril27 november 2022 10:24
Wij leren onze leerlingen 't sexy fokschaap, of gewoon 't kofschip (x). Ex-coffeeshop kende ik dan weer niet :) Zo zullen er vast nog wel tig versies aangeleerd worden!
Isnowiz @Mushroomician27 november 2022 13:54
Zoeken jullie elkaar anders even op achter het fietsenhok, dan gaat de rest verder met de discussie :O :O :O
secretqwerty10 @Mushroomician26 november 2022 14:40
Oh en dvorak.
Het toetsenbord komt met een keycappuller, volledig herprogrameerbare layout en XDA profile keycaps, die overal dezelfde hoogte hebben.
of met andere woorden, je kunt dat zelf bepalen.
beerse @secretqwerty1028 november 2022 09:54
Niet helemaal: Voor een hex-keypad heb je voor de cijfers 16 toetsen nodig, meer dan de 10 die je in de meeste gevallen krijgt. En dan niet zomaar maar wel netjes in een opstelling waarmee ook 'blind' getypt kan worden: Naast de 10 cijfers moeten ook nog a, b, c, d, e en f een plekje krijgen. En dat naast de 'rekenmachine' toetsen.

Mocht je een msWindows desktop hebben, start dan de rekenmachine op en wissel dan tussen 'standaard' en 'programmeren' en je ziet een verschil in het aantal virtuele toetsen.
secretqwerty10 @beerse28 november 2022 09:55
mijn reactie gaat puur om het stukje dvorak
Vordreller 26 november 2022 15:00
Helaas geen grote enterkey
Noxious @Vordreller26 november 2022 21:37
Ik ben ook gewend aan de ISO-layout (en daar nog een variatie op, K300) maar ANSI blijkt helaas veel groter in de wereld van (mechanische) toetsenborden.
Vordreller @Noxious26 november 2022 21:49
Ik heb eigenlijks gewoon zoiets van: de enter toets mag niet klein zijn. Doe me niet zoeken naar de enter toets. Ik wil niet per ongeluk iets anders indrukken op het moment dat ik expliciet enter wil indrukken.
Ohmarinus @Vordreller27 november 2022 08:17
Ik herken dit probleem maar al te goed. Gelukkig dit weekend eindelijk een waardige vervanger gevonden voor mijn huidige toetsenbord. Want bij ANSI is niet alleen de enter toets klein, maar ook de shift key. En de tilde zit dan naast de linker shift toets. Nu zal een OS de tilde vaak alsnog boven de TAB toets plaatsen, ongeacht hoe het keyboard gelabeld is, maar uiteindelijk is ISO layout prettiger werken.

Nu maar hopen dat ik niet teveel gewend ben geraakt aan de ANSI layout.

P.s. Het nieuwe keyboard is een 'HyperX Alloy Origins' met aqua keys (vergelijkbaar met CherryMX brown) geworden.
beerse @Noxious28 november 2022 09:58
De iso layout heeft ook mijn voorkeur, helaas drukken de amerikanen hun standaarden veel te veel door in de computer wereld.

Het mooiste zou zijn dat de hardware de toetsen van de iso standaard zou zijn en dan met caps over meer dan 1 toets werkt voor de ansi standaard brede linker shift en de andere vorm van de <return> toets.

Nu ik er aan denk: Ik wil ook een <return> toets met het opschrift <return>. De toets <enter> hoort bij de nummers.
lezzmeister @beerse28 november 2022 19:54
Kun je gewoon maken hoor.

Mijn return toets heeft het opschrift "Make it so number 1". Ik heb ook geen Caps Lock maar "CRUISE CONTROL FOR COOL".

Aangepaste keycaps zijn redelijk eenvoudig te bestellen.
kalikatief @Vordreller26 november 2022 22:27
Gelukkig wel wat mij betreft; de grote Enter toets vind ik rete irritant omdat de iets grotere \ (of |) boven de enter zo heerlijk handig is. Ook is een extra toets tussen de enter en de ' (of ") verdomde onhandig.

Ik heb nog nooit gedacht dat de enter toets niet hoog genoeg was. De breedte van de linker shift bv irriteert me wel op ISO toetsenborden; mijn pinkje moet dan te ver naar links om die shift toets te gebruiken.
rookie no. 1 26 november 2022 23:39
Ze kunnen wat mij betreft niet snel genoeg zijn met hun EU distributie centrum. Nu kun je bv. niet een pc bestellen in de VS bij hen en sowieso geen EU voorwaarden.

Kom maar op en ik koop de hele zwil: toetsenbord, pc, laptop en whatever :D
ouweklimgeit @rookie no. 127 november 2022 00:15
Eh? Ik heb hier gewoon een Lemur Pro laptop met Pop!_OS voor me staan hoor ;)

Invoerrechten zijn minder leuk, maar de laptop was de vervanger voor mijn MBP en geen seconde heimwee gehad
rookie no. 1 @ouweklimgeit27 november 2022 18:05
Klopt, maar ik wil sowieso de pc variant en die sturen ze niet af richting de EU.

In elk geval goed te horen dat je er blij mee bent.
RobertPeterson 26 november 2022 14:34
Vind het wel een heel vet idee dat je het toetsenbord zelf kan maken met hun tekeningen. (natuurlijk als je de juiste apparatuur hebt). Ook als je hem dus gewoon koopt en er gaat iets kapot kun je altijd de onderdelen printen om hem te repareren. Zouden meer fabrikanten moeten doen!
Roenus 27 november 2022 11:25
De Launch Heavy weegt ongeveer 1,315kg.

Het is niet ongeveer als je het tot 3 cijfers na de komma kunt zeggen ;)
Alex3 @Roenus27 november 2022 13:55
In het bronartikel staat "2.8 lbs (1315.42g)". Die 2.8 is waarschijnlijk al afgerond, en dan nog verkeerd omgerekend. Dat moet 1,270058636 kg zijn, afgerond 1,27 of 1,3 kg.
djwice 26 november 2022 12:35
De toplaag van de toetsen afsnijden ter dikte van een of twee Lego plates.

Lego compatible studs op de onderkant toevoegen en Lego compatible tiles (1 of 2 plates hoog) met deze inkeping er in.
Zorg dat aan de onderkant van deze tile ook de standaard 'groove' zit zoals op normale Lego tiles. Deze zorgt er voor dat je ze makkelijker los kunt wippen. Lever ook een LEGO brickseparator mee, zodat je de tiles makkelijk en zonder schade kunt vervangen.

Dan zijn extra toetsen ineens simpelweg extra tiles, die makkelijk te wisselen zijn.
merethan @djwice26 november 2022 12:56
En dan komt lego bij je met een blafbrief over "auteursrecht" (want patentrecht is verlopen) 8)7
Cergorach @merethan26 november 2022 13:22
Volgens mij waren er copyright en trademark klachten, geen idee wat daar precies uit is gekomen. Maar zolang je niet te dicht op het randje zit (wat het bedrijf over welke het waarschijnlijk hebt wel deed), is er zeer waarschijnlijk niets aan de hand, een paar nopjes op een keycap of op de rand van het toetsenbord zal geen groot issue zijn...
Cybergamer @djwice26 november 2022 13:14
Heb je daar een voorbeeld van? Ik kan me er helemaal niets bij voostellen, maar lijkt me wel erg cool! :)
laurxp @djwice26 november 2022 15:22
Dat is om dit moment al mogelijk. De gebruikte switches gebruiken gewoon MX-style keycaps - waar duizenden varianten van te koop zijn. Er zijn zelfs keycaps waar je eigen labels in kan stoppen!
blorf 27 november 2022 13:26
Dat home/end blok en de pijltjes... Als ik die had moest ik garantie claimen omdat ik er met mijn hoofd op heb geramd.
Jammer dat het zo moeilijk lijkt om een ideale layout te handhaven. Zelfs Logitech rommelt er nog mee binnen hetzelfde model.

[Reactie gewijzigd door blorf op 24 juli 2024 18:37]

Isnowiz @blorf27 november 2022 13:45
Ik zou er bij met name de gekke verkorte [Enter] en [R-Shift] _continue_ naast zitten..
Hetzelfde zit je vaak bij de backspace die wordt gereduceerd wordt -tot het formaat van een standaard-knop.
blorf @Isnowiz27 november 2022 14:03
De plaats van backslash/pipe is ook heel moeilijk. Soms komen ze er gewoon niet uit, doen ze nog ze die nog een keer extra, ten koste van de linker shift. En die raak je dan ook als je blind de z zoekt. Net alsof ze het aanleren van een strikte standaard-layout met zijn allen doelgericht zitten te dwarsbomen.

[Reactie gewijzigd door blorf op 24 juli 2024 18:37]


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