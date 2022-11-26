Software-update AMD bevestigt mogelijke specificaties Navi 32- en Navi 33-gpu's

Een update voor AMD's ROCm-software heeft het mogelijke aantal compute units van AMD's komende Navi 32- en Navi 33-gpu's bevestigd. Deze gpu's zijn gebaseerd op de RDNA 3-architectuur en worden naar verwachting gebruikt in lager gepositioneerde RX 7000-videokaarten.

Het aantal compute-units in AMD's komende RDNA 3-gpu's staat in de broncode van een nieuwe AMD ROCm-update, merkte Twitter-gebruiker Kepler_L2 op. Hieruit blijkt dat de Navi 32-gpu beschikt over maximaal 60 compute units, zo is te zien in AMD's ROCm-repository op GitHub. Dat komt neer op 3840 streamprocessors. De Navi 33-chip moet 32 cu's krijgen, wat gelijkstaat aan 2048 streamprocessors.

Navi 32- en Navi 33-specs in ROCm

Eerder dit jaar gingen al geruchten rond over de Navi 32- en Navi 33-gpu's. Angstronomics, die vaker informatie over nieuwe AMD-producten deelt, stelde in augustus al dat de twee gpu's respectievelijk 60 en 32 cu's krijgt. Dat lijkt nu indirect bevestigd te zijn door AMD. Angstronomics stelde ook dat de Navi 32-gpu beschikt over 64MB Infinity Cache en een 256bit-geheugenbus. De Navi 33-chip zou 32MB cache en een geheugenbus van 128bit krijgen. Deze specificaties worden niet vermeld in de ROCm-update.

AMD kondigde eerder dit jaar zijn eerste RDNA 3-desktopvideokaarten aan. De AMD Radeon RX 7900 XT- en XTX-videokaarten krijgen een Navi 31-gpu, de hoogst gepositioneerde RDNA 3-chip die AMD uitbrengt. Die gpu heeft maximaal 96 compute units en 6144 streamprocessors. AMD heeft nog geen lager gepositioneerde videokaarten met Navi 32- of 33-gpu aangekondigd. Naar verwachting verschijnen die videokaarten vanaf volgend jaar.

Het is nog niet bekend in welke videokaarten de Navi 32 en Navi 33-chips gebruikt zullen worden. In de huidige generatie beschikken de Radeon RX 6900- en RX 6800-desktopvideokaarten over een Navi 21-gpu. De RX 6700-serie heeft een Navi 22-gpu. Lager gepositioneerde Radeon RX 6600-videokaarten hebben een Navi 23-chip.

Een Navi 31-gpu. Bron: AMD