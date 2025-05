AMD kondigt Radeon RX 7000-videokaarten op basis van RDNA3 in november aan

AMD bevestigt dat het bedrijf over een aantal weken zijn RDNA3-videokaarten officieel aankondigt. Het bedrijf houdt op donderdag 3 november een presentatie waarin het zijn volgende Radeon-desktopvideokaarten presenteert.

AMD RDNA3 november

AMD-topman Scott Herkelman bevestigt dat AMD zijn RDNA3-architectuur op 3 november 'aan de wereld voorstelt'. Het bedrijf deelt daarover verder nog geen informatie. Het is bijvoorbeeld niet bekend op welk tijdstip de RX 7000-serie wordt aangekondigd.

Details over RDNA 3 zijn nog schaars, maar AMD bevestigde eerder wel dat deze architectuur gebruik zal maken van chiplets. Onlangs verscheen al een diagram van een RX 7900 XT-pcb, waarop een gpu met graphicsdie en zes kleine geheugenchiplets te zien is. AMD claimt daarnaast dat RDNA3 ruim 50 procent betere prestaties per watt levert dan de huidige RDNA 2-generatie.

AMD maakt deze aankondiging slechts enkele uren voordat Nvidia zijn volgende generatie videokaarten presenteert. Dat bedrijf houdt dinsdagmiddag om 17.00 uur een GeForce Beyond-presentatie, waarin het zijn eerste RTX 40-videokaarten zal aankondigen. Naar verwachting komen de eerste nieuwe RTX-videokaarten in de loop van oktober beschikbaar. AMD's tegenhangers zullen dus op zijn vroegst in november volgen.