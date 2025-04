Diagram toont vermeende AMD Radeon RX 7900 XT-pcb met chipletarchitectuur

Er is een diagram van de vermeende AMD Radeon RX 7900 XT verschenen. De videokaart zou beschikken over een architectuur met een grote gpu-die en zes kleinere chiplets, wat overeenkomt met eerdere berichten. Er is nog geen releasedatum bekend.

Het diagram toont het ontwerp van een videokaart-pcb die 'dichtbij een referentiekaart ligt', schrijft Igor Wallossek van Igor's Lab. Wallossek heeft dit schema naar eigen zeggen gebaseerd op 'echte printplaten en blauwdrukken', maar zegt dat hij deze niet kon delen om zijn bronnen te beschermen. Wallossek is een bekende naam in de sector en publiceert regelmatig correcte informatie over hardware.

De indeling van de pcb bevestigt dat de AMD Radeon RX 7900 XT beschikt over een Navi 31-gpu met zeven chiplets. In het midden zit een grote chip, die naar verwachting functioneert als de gpu-die. Daaromheen zitten zes kleinere chiplets. De journalist deelt daar geen specificaties van. Volgens eerdere geruchten functioneren de zes kleinere chiplets als Infinity Cache. Iedere chiplet zou beschikken over 16MB cache, voor een totaal van 96MB voor de Radeon RX 7900 XT.

De videokaart wordt verder van stroom voorzien met drie 8-pinsaansluitingen, zo blijkt uit het diagram. Dat komt neer op een maximaal vermogen van 450W. Wallossek laat de optie dat AMD overstapt op de nieuwe PCIe Gen5-connector open, maar geeft aan daarvoor geen concrete aanwijzingen te hebben gezien.

De pcb van de Radeon RX 7900 XT biedt daarnaast ruimte voor twaalf GDDR6-geheugenmodules. Dat zou betekenen dat de videokaart met maximaal 24GB vram kan worden uitgerust. Rondom de gpu zitten 21 vrm's. Vermoedelijk worden zestien daarvan gebruikt voor de gpu, twee voor het geheugen, twee voor de 'soc' en een voor de vddci. De kaart zou daarmee beschikken over acht fasen, schrijft Wallossek. De videokaart beschikt verder over drie DisplayPort-aansluitingen en een HDMI-connector. Er is geen USB-C-poort meer.

AMD's eerste RDNA3-videokaarten worden dit jaar nog verwacht. Ceo Lisa Su benadrukte onlangs nog tegenover aandeelhouders dat de eerste videokaarten 'later dit jaar' verschijnen. Het bedrijf bevestigde eerder al dat de komende architectuur wordt opgebouwd uit chiplets. De gpu's moeten tot 50 procent betere prestaties per watt bieden ten opzichte van RDNA2. Verder deelt het bedrijf nog weinig details. Er is nog geen concrete releasedatum bekend en het is ook niet bekend wanneer AMD de gpu's aankondigt.