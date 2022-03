Gerucht: Nvidia GeForce RTX 4090- en 4080-pcb ondersteunen tot 24GB GDDR6X

De Duitse techwebsite Igor'sLAB heeft foto's van een RTX 4090- en 4080-referentie-pcb ontvangen. Daaruit blijkt dat die kaarten tot 24GB GDDR6X-geheugen zouden ondersteunen. De AD102-gpu en de huidige GA102 moeten daarnaast pin-compatibel zijn.

Het doorgaans goed ingelichte Igor'sLAB heeft foto's van een referentie-pcb voor de AD102-gpu ontvangen van zijn bronnen. Die moet gebruikt worden in de GeForce RTX 4090 en RTX 4080. Het gaat om foto's van een kale pcb, waaruit details over de komende generatie RTX-videokaarten zijn af te leiden.

Igor'sLAB schrijft bijvoorbeeld dat de referentie-pcb maar liefst 24 vrm-fasen voor de gpu bevat. Dat zou nodig zijn voor de AD102-gpu, die volgens eerdere geruchten een hoge tdp van 600W krijgt. Nvidia zou voor de vrm-lay-out drie uP9512-controllers gebruiken, die ieder acht fasen kunnen genereren. Daarnaast zijn er nog vier fasen voor het videogeheugen.

Ook zijn er twaalf soldeerpunten voor het GDDR6X-vram te zien. Dat geheugen wordt gemaakt door Micron en is beschikbaar in modules van ieder 1 of 2GB. Dat betekent dat de AD102 uitgerust kan worden met maximaal 24GB aan videogeheugen. Lager gepositioneerde RTX 40-modellen zouden bijvoorbeeld geleverd kunnen worden met 8 of 16GB geheugen, schrijft Igor'sLAB.

De website schrijft daarnaast dat de komende AD102-gpu en de huidige GA102-gpu in de RTX 3090 Ti, 3090 en 3080 onderling pin-compatibel zijn. Als dat klopt, dan zouden aangepaste videokaartontwerpen voor de RTX 3090 Ti deels hergebruikt kunnen worden voor de RTX 4080 of RTX 4090. Dat zou de ontwikkeltijd en -kosten voor boardpartners beperken. Igor'sLAB speculeert dat de RTX 3090 Ti een soort proefrun is voor de komende AD102-kaarten met hogere 600W-tdp. Fabrikanten zouden een GA102-chip met aangepaste 600W-bios gebruiken om hun ontwerpen voor de komende AD102-gpu's te testen, schrijft de techwebsite.

Nvidia's komende Lovelace-architectuur en AD102-gpu voor consumenten wordt in de tweede helft van dit jaar verwacht. Naar verwachting krijgen de kaarten meer CUDA-cores en L2-cache dan hun voorgangers. Onlangs introduceerde Nvidia al zijn nieuwe Hopper-architectuur, maar die is specifiek bedoeld voor hpc en datacenters en komt niet naar consumentenvideokaarten.