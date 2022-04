Nvidia verhoogt adviesprijzen van GeForce RTX 30 Founders Editions in Europa

Nvidia heeft stilletjes de adviesprijzen van zijn GeForce RTX 30 Founders Edition-videokaarten verhoogd in de EU. Dat merkten Duitse techwebsites Computerbase en Hardwareluxx op. In de Verenigde Staten zijn de adviesprijzen ongewijzigd.

De prijsstijging is onlangs doorgevoerd op de website van Nvidia zelf, zo schrijven Computerbase en Hardwareluxx. Daaruit blijkt dat de kaarten 20 tot 100 euro duurder zijn geworden, afhankelijk van het model. De gemiddelde prijsstijging bedraagt zo'n 5,55 procent. De GeForce RTX 3090 kent de hoogste prijsstijging voor de adviesprijs, van 1549 naar 1649 euro. Dat is een toename van afgerond 6,5 procent.

De prijsverhogingen gelden op Nvidia's eigen winkels en worden ook doorgevoerd bij webwinkels Notebooksbilliger en LDLC. Eerstgenoemde levert ook Founders Edition-kaarten aan Nederlandse gebruikers en LDLC is actief op de Belgische markt. Notebooksbilliger is overigens een Duitse webwinkel en rekent daarom 19 procent btw in plaats van 21 procent. Voor Nederlandse klanten zullen de prijzen daarom in de praktijk nog iets hoger uitvallen.

Nvidia bevestigt de prijstoename voor zijn Founders Edition-videokaarten tegenover Tom's Hardware. Een woordvoerder van het bedrijf vertelt aan die website dat de prijstoename alleen in de EU plaatsvindt. De toename is volgens Nvidia gerelateerd aan 'fluctuatie in de wisselkoers'. In andere regio's lijken de prijzen ongewijzigd te blijven.