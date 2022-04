"Nvidia GeForce RTX 30-serie

In de afgelopen maanden bracht Nvidia meerdere videokaarten uit in de GeForce RTX 30-serie op basis van de nieuwe Ampere-architectuur. De fabrikant belooft een sprong vooruit en Tweakers heeft de vier tot nu toe uitgebrachte kaarten al uitgebreid getest.

De GeForce RTX 3000-serie is een belangrijke reeks voor Nvidia. De vorige generatie introduceerde weliswaar nieuwe technologie, zoals raytracing, maar was als je daarvan gebruikmaakte, niet noemenswaardig sneller dan de 10-serie. De belofte van de RTX 3000-reeks is een forse stap in prestaties, zelfs met alle nieuwe technieken ingeschakeld.

In deze video bespreken we de RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 en RTX 3060 Ti, en geven we een overzicht van de features, eigenschappen en prestaties van deze nieuwe generatie grafische kaarten.

Lees ook onze reviews: