ASUS GeForce RTX 3060 TUF Gaming met 12GB gddr6-geheugen verschijnt online

Er is een afbeelding van een ASUS RTX 3060-videokaart met 12GB geheugen gepubliceerd. Er gaan al langer geruchten rond over de komst van een GeForce RTX 3060 12GB-gpu voor desktops, maar er verschenen nog geen afbeeldingen van dergelijke gpu's.

De ASUS GeForce RTX 3060 TUF Gaming is nog niet officieel aangekondigd, maar techwebsite VideoCardz publiceert een afbeelding van de videokaart. De gpu toont grote gelijkenissen met de huidige RTX 3060 Ti TUF Gaming van ASUS; het komende RTX 3060-model lijkt dezelfde koeler en hetzelfde pcb-ontwerp te gebruiken, zo meldt VideoCardz.

De techwebsite claimt ook nieuwe informatie over de specificaties van deze gpu te hebben. De RTX 3060 zou over een GA106-300-gpu met 3584 CUDA-cores beschikken. Dat aantal ligt ongeveer 26 procent lager dan de RTX 3060 Ti. Die videokaart werd in december aangekondigd en heeft 4864 CUDA-cores. De komende RTX 3060 zou verder 28 cores voor raytracing en 112 Tensor-kernen hebben.

Nvidia komt naar verwachting aanvankelijk met een 12GB-variant van de RTX 3060. Een 6GB-model zou mogelijk op een later moment uitkomen, hoewel er volgens VideoCardz geruchten rondgaan dat die variant is geschrapt. Hiermee heeft de RTX 3060 meer videogeheugen dan de huidige RTX 3070 en 3080-videokaarten, die respectievelijk over 8GB en 10GB geheugen beschikken. De RTX 3080 maakt wel gebruik van sneller gddr6x-geheugen.

VideoCardz claimt dat Nvidia de RTX 3060 aankondigt tijdens de CES. Het bedrijf houdt op 12 januari een livestream, waar het volgens geruchten ook de eerste GeForce RTX 30-videokaarten voor laptops zal introduceren. De RTX 3060 12GB verschijnt volgens de techwebsite in februari op de markt. Er gaan al langer geruchten rond over de komst van een RTX 3060-videokaart. Zo verschenen er al modelnamen van dergelijke gpu's bij keuringsinstanties.

Nvidia GeForce RTX 3060-line-up Videokaart RTX 3060 Ti RTX 3060* Architectuur Nvidia Ampere Nvidia Ampere Gpu GA104-200 GA106-300 CUDA-cores 4864 3584 RT-cores 38 28 Tensor-cores 152 112 Geheugen 8GB gddr6 12GB gddr6 Geheugensnelheid 14Gbit/s nnb Geheugenbus 256-bit 192-bit Releasedatum 2 december 2020 nnb (februari?)

*Op basis van onbevestigde geruchten