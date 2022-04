Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

Dinsdag introduceerde Nvidia zijn GeForce RTX 3060 Ti-videokaart. Het nieuwe lid van de RTX 30-serie op basis van de Ampere-architectuur moet net als de RTX 3070 high-end prestaties van de vorige generatie naar een goedkoper prijspunt brengen, waarbij de RTX 3060 Ti een nog iets scherpere prijs-prestatieverhouding moet bieden.

Onverkrijgbaar maakt onbemind?

Over de verkrijgbaarheid van de nieuwe generatie videokaarten en processors is veel te doen geweest in de afgelopen weken. De distributeurs in de Benelux ontvingen van de verschillende cpu’s en gpu’s zeer kleine hoeveelheden, waardoor veel klanten moeten wachten tot hun bestelling kan worden geleverd. Bij de RTX 3060 Ti is het eveneens onbekend hoe de voorraden er in de komende weken uit zullen zien.

Op basis van de specificaties verwachten we dat de kaart beter leverbaar zal zijn dan de al uitgebrachte gpu’s in de RTX 30-serie. Dat heeft te maken met de gebruikte GA104-gpu, die we inmiddels al kennen van de RTX 3070. Het verschil met die videokaart is dat er op de 3060 Ti een stuk minder rekenkernen actief zijn, wat betekent dat een GA104-chip die niet voldoet aan de eisen voor een RTX 3070, nog wel gebruikt kan worden voor het kleinere broertje. Met de aanhoudende geruchten van tegenvallende yields op Samsungs 8nm-proces is dat wellicht een lichtpuntje in tijden van onverkrijgbare hardware.

Nvidia: sneller dan een RTX 2080 Super

Nvidia is erg duidelijk in de boodschap rondom de 3060 Ti; sneller dan een RTX 2080 Super in een combinatie van rasterization- en raytracinggames. Dat maakt dat we deze claim goed kunnen testen in onze benchmarks, waarin we zoals gebruikelijk een veel groter aantal videokaarten meenemen.

Noemenswaardig aan de RTX 3060 Ti en zijn specificaties is verder dat de geheugenconfiguratie identiek is aan die van de RTX 3070; dezelfde hoeveelheid geheugen op een gelijke snelheid gekoppeld aan een even brede geheugenbus. Daarmee beschikt de RTX 3060 Ti met 448GB per seconde dus over evenveel geheugenbandbreedte als de duurdere RTX 3070. Op papier is dat in ieder geval goed nieuws. Per rekenkern is er immers meer bandbreedte beschikbaar, wat de prestaties ten goede komt.

Als adviesprijs voor de RTX 3060 Ti heeft Nvidia gekozen voor 419 euro. Dat is precies 100 euro minder dan de RTX 3070, maar wel fors meer dan de RTX 2060. Laatstgenoemde Turing-kaart werd overigens na een jaar wel aangevuld met de 2060 Super, die een adviesprijs van 429 euro meekreeg.