RTX 3060 Ti is volgens uitgelekte Nvidia-slide sneller dan RTX 2080 Super

Een Nvidia-slide die de prestaties van de GeForce RTX 3060 Ti-videokaart aangeeft ten opzichte van de bestaande RTX 2060 en 2080 Super, is online verschenen. Volgens de fabrikant is de nieuwe gpu bij een 1440p-resolutie sneller dan de RTX 2080 Super.

De slide die door VideoCardz online is gezet, toont staafdiagrammen waarin de RTX 3060 Ti wordt vergeleken met de RTX 2060 en 2080 Super. Er staan geen waarden bij de afzonderlijke staven, maar door de lengte op te meten is het relatieve verschil te zien.

In games als Horizon Zero Dawn, Doom Eternal, Control en Wolfenstein Youngblood, is de RTX 3060 Ti volgens Nvidia zo'n 7 tot 10 procent sneller dan een RTX 2080 Super. In Gears 5 en Watch Dogs Legion, zijn de prestaties gelijk. Bij rendersoftware als Blender en Vray, is de RTX 3060 Ti tot 50 procent sneller dan een 2080 Super, aldus Nvidia.

Nvidia heeft de benchmarks gedraaid in een 1440p-resolutie met maximale instellingen op een systeem met een Intel Core i9-10900K-processor. Het gaat om benchmarks van de fabrikant zelf. Het zijn dus geen onafhankelijke meetresultaten.

Prestaties van de RTX 3060 Ti. Afbeelding: VideoCardz

Nvidia heeft de RTX 3060 Ti nog niet officieel aangekondigd, maar er zijn al veel details over de videokaart uitgelekt in de afgelopen maanden. Deze week zijn ook nieuwe foto's verschenen, die een TUF Gaming-variant van ASUS tonen. Volgens geruchten brengt Nvidia de GeForce RTX 3060 Ti op 2 december uit voor een adviesprijs van zo'n 400 dollar. Mogelijk is de introductie al eerder.

Nvidia RTX 30-line-up Model RTX 3090 RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 Ti* Gpu 8nm, GA102-300 8nm, GA102-200 8nm, GA104-300 8nm, GA104-200 CUDA-cores 10496 8704 5888 4864 Boostsnelheid 1700MHz 1710MHz 1730MHz 1665MHz Vram 24GB GDDR6X 10GB GDDR6X 8GB GDDR6 8GB GDDR6 Geheugensnelheid 19,5GBit/s 19Gbit/s 14Gbit/s 14Gbit/s Geheugenbus 384bit 320bit 256bit 256bit Bandbreedte 936GB/s 760GB/s 448GB/s 448GB/s Tgp 350W 320W 220W 180∼200W(?) Releasedatum 24 september 17 september 29 oktober 2 december Adviesprijs

(Founders Edition) 1549 euro 719 euro 519 euro Nnb

*Specificaties volgens geruchten