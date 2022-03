Afbeelding toont mogelijk Gigabyte Aorus RTX 3080 Ti met 20GB vram - update

Een render lijkt het bestaan van de GeForce RTX 3080 Ti aan te tonen. Op de afbeelding staat zowel de verpakking als de videokaart van een Gigabyte Aorus-variant. De kaart krijgt 20GB aan vram.

De afbeelding is door YouTuber Adored op zijn website gezet. Nieuws over de specificaties van de RTX 3080 Ti is er niet, maar op de doos is te zien dat de kaart 20GB vram krijgt en dat zou duiden op een 320bits brede geheugenbus. Volgens een bron van Adored is de kaart in de praktijk iets sneller dan de RTX 3090. Dat zou betekenen dat de kloksnelheid van de gpu hoger is.

Er gaan al lange tijd geruchten over de komst van een GeForce RTX 3080 Ti. Volgens recente informatie krijgt die kaart evenveel CUDA-cores als de RTX 3090. Het grootste verschil zou dan in het videogeheugen zitten; het RTX 3090-topmodel heeft 24GB aan Gddr6x en een 384bits brede geheugenbus.

Wanneer de GeForce RTX 3080 Ti verschijnt, is nog niet bekend. Nvidia heeft zelf nog niets over het bestaan van de videokaart naar buiten gebracht. De kaart zou een antwoord kunnen zijn op AMD's Radeon RX 6800 XT, die met 16GB Vram is uitgerust. Uit de review van Tweakers blijkt dat die kaart in veel gevallen wat sneller is dan de RTX 3080.

Update: de getoonde videokaart blijkt een model van Colorful te zijn, merkt tweaker Slavy op. De afbeelding is daarmee vermoedelijk nep.

Vermeende Nvidia RTX 30-line-up Model RTX 3090 RTX 3080 Ti* RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 Ti* Gpu 8nm, GA102-300 8nm, GA102-250 8nm, GA102-200 8nm, GA104-300 8nm,

GA104-200 CUDA-cores 10496 10496 8704 5888 4864 Boostsnelheid 1700MHz Nnb 1710MHz 1730MHz 1665MHz Vram 24GB GDDR6X 20GB GDDR6X 10GB GDDR6X 8GB GDDR6 8GB GDDR6 Geheugensnelheid 19,5GBit/s 19Gbit/s 19Gbit/s 14Gbit/s 14Gbit/s Geheugenbus 384bit 320bit(?) 320bit 256bit 256bit Bandbreedte 936GB/s 760GB/s(?) 760GB/s 448GB/s 448GB/s Tgp 350W 320W 320W 220W 180∼200W(?) Releasedatum 24 september Nnb 17 september 29 oktober 2 december Adviesprijs

(Founder's Edition) 1549 euro Nnb 719 euro 519 euro Nnb

Specificaties volgens geruchten