Nvidia brengt RTX 3090 Ti met sneller geheugen en 450W-tdp uit voor 2249 euro

Nvidia heeft zijn GeForce RTX 3090 Ti officieel uitgebracht. Deze videokaart krijgt sneller geheugen en iets meer CUDA-cores dan de huidige RTX 3090. De gpu krijgt daarnaast een nieuwe PCIe-stroomconnector, een tdp van 450W en een adviesprijs van 2249 euro.

De Nvidia GeForce RTX 3090 Ti beschikt over een volledig ingeschakelde GA102-gpu, met 10.752 CUDA-cores. Ook het aantal Tensor- en RT-kernen is iets opgeschroefd, respectievelijk naar 336 en 84. Daarnaast beschikt de RTX 3090 Ti over 24GB aan GDDR6X-geheugen met 21Gbit/s-modules. In combinatie met een 384bit-geheugenbus levert dat een totale geheugenbandbreedte van 1008GB/s op, tegenover de 936GB/s van de huidige RTX 3090.

Mede door dat snellere geheugen is de tdp van de RTX 3090 Ti opgeschroefd naar 450W. Dat is 100W hoger dan zijn voorganger. In ieder geval de RTX 3090 Ti Founders Edition krijgt daarom een nieuwe PCIe Gen5-aansluiting. Deze zestienpinsconnector kan tot 600W aan vermogen leveren. Er is slechts een beperkt aantal voedingen die zo'n aansluiting bieden. Nvidia levert daarom een adapter mee die de connector omzet naar achtpinsaansluitingen. De Founders Edition behoudt verder het tripleslotontwerp, hoewel er ook al aangepaste varianten zijn verschenen die vier slots innemen.

De Nvidia GeForce RTX 3090 Ti gaat op 29 maart in de verkoop. Nvidia geeft zijn eigen Founders Edition een adviesprijs van 2249 euro. Aangepaste varianten zullen vermoedelijk meer kosten. De adviesprijs is een stuk hoger dan die van de vergelijkbare RTX 3090, die bij introductie 1549 euro bedroeg. Die adviesprijs is onlangs echter verhoogd naar 1649 euro.

Nvidia kondigde de komst van een RTX 3090 Ti eerder al aan, hoewel het destijds weinig informatie deelde. Het bedrijf bevestigde tijdens de CES in januari dat de videokaart sneller zou zijn, maar deelde verder geen details. Het bedrijf zei toen dat het de videokaart in januari officieel zou aankondigen, maar deed dat vervolgens niet. Nvidia heeft niet officieel gereageerd op dat uitstel.