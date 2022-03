Ook Nederlandse Eerste Kamer stemt in met verbod op nepreviews bij webwinkels

Het wordt vanaf eind mei dit jaar in Nederland verboden om nepreviews bij webshops te plaatsen. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waarmee die wet officieel van kracht wordt. Het gaat om een Europese consumentenbeschermingsrichtlijn.

De wet gaat vanaf 28 mei dit jaar in. Het gaat om een wet op initiatief van ministers Micky Adriaansens van Economische Zaken en Franc Weerwind van Rechtsbescherming. De wet moet consumenten online beter beschermen tegen oplichting. Concreet regelt de wet dat handelaren beoordelingen van klanten 'vooraf op echtheid moeten controleren' voordat die geplaatst worden. Verkopers moeten ook ergens op hun webshop duidelijk maken of ze dat controleren en op welke manier ze dat doen. Er komt ook een verbod op het inkopen van nepreviews.

De wet schrijft daarnaast voor dat webwinkels en shoppingplatforms openheid geven over wanneer klanten een gepersonaliseerd aanbod krijgen, en wie verantwoordelijk is voor het leveren van de producten en het retourbeleid. De wet komt voort uit een Europese richtlijn om consumenten online beter te beschermen. Die schrijft voor dat lidstaten vanaf 22 mei een wet moeten hebben doorgevoerd, maar in Nederland wordt dat dus later.

De Autoriteit Consument en Markt gaat de wet handhaven. Bij een overtreding kan een bedrijf een boete van maximaal vier procent van de omzet in het land van overtreding krijgen. De marktautoriteit kan samenwerken met andere Europese instanties.