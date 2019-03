Steam gaat maatregelen nemen tegen nepreviews

Steam heeft te kennen gegeven dat het zogenaamde review bombs wil aanpakken. Het heeft een tool gebouwd om te herkennen wanneer er kort na elkaar offtopic-reviews worden geplaatst, waarna deze worden uitgezonderd van de totale reviewscore van een game.

De plannen zijn uiteengezet in een blogpost van Valve, waarin het uitlegt hoe het fenomeen van review bombing moet worden bestreden. Als er binnen een korte tijd een groot aantal reviews worden geplaatst waarvan wordt vermoed dat deze niet echt zijn, dan wordt de ontwikkelaar op de hoogte gesteld en worden de reviews die binnen deze periode vallen aangemerkt als offtopic en vervolgens verborgen, en tellen ze niet mee voor de totale reviewscore van de desbetreffende game.

Er is een tool ontwikkeld die in real time kan bepalen of er verdachte reviewactiviteit optreedt, waarna een team binnen Valve op de hoogte wordt gesteld. Dat team gaat vervolgens nader onderzoek doen, en bepalen of de reviews daadwerkelijk als offtopic moeten worden aangemerkt.

Valve geeft toe dat het in sommige gevallen subjectief is om iets als review bomb aan te merken. Het bedrijf zelf geeft aan een review bomb te zien als een 'periode waarin spelers in korte tijd veel reviews achter elkaar plaatsen met als doel om de totale reviewscore van de game te verlagen'. Het blijft overigens mogelijk om de offtopicreviews te zien, mochten Steam-gebruikers hier zelf voor kiezen.