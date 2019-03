Valve haalt controversïele game Rape Day van Steam wegens 'onbekend risico'

Valve staat de game Rape Day niet toe op Steam omdat het een onbekend risico vormt en het niet duidelijk is welke kosten dit met zich meebrengt. Het spel waarin verkrachtingen centraal staan had in april uit moeten komen.

Met de beslissing neemt het platform geen standpunt in tegen de game, maar lijkt het vooral zijn eigen belangen te behartigen. In een verklaring schrijft Valve dat het een reactionair beleid hanteert als het gaat om het wel of niet toestaan van controversiële games: "We moeten gewoonweg zien wat we binnenkrijgen via Steam Direct. Daarna moeten we een oordeel vellen over de eventuele risico's voor Valve, partners en klanten".

Na een interne discussie heeft Valve besloten om Rape Day niet toe te staan op Steam, omdat de game onbekende risico's en kosten met zich meebrengt. Wat die kosten en risico's precies zijn zegt Valve niet, mogelijk vreest het platform voor negatieve publiciteit waardoor inkomsten terug kunnen lopen.

Er ontstond deze week in de media veel ophef over Rape Day, een game van een onafhankelijke ontwikkelaar die het spel op Steam wou uitbrengen. Hij prees de game over verkrachtingen, moorden en necrofilie tijdens een zombieapocalypse zelf aan als ideaal voor sociopaten.

Afgelopen dinsdag schreef de ontwikkelaar van het spel dat het goedkeuringsproces lang duurde. Hij zou gehoord hebben dat dit kwam door de seksuele inhoud van het spel en dat het daarom in sommige landen verboden zou worden.

Vorig jaar zei Valve dat het controversiële games niet gaat weren van Steam en dat het dit alleen zou doen als games illegaal zijn, of op het platform worden gezet om te trollen. Dat beleid werd opgesteld nadat er een game over high school shootings van het platform werd verwijderd. Ook toen liet Valve zich niet uit over de inhoud. De ontwikkelaar van die game werd aangemerkt als troll en was al eerder geweerd.