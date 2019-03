AMD komt dit jaar met derde generatie Threadripper-processors

AMD gaat in 2019 een derde generatie van zijn Threadripper-processors uitbrengen. Dat blijkt uit een presentatie die is gegeven aan investeerders. Er zijn nog geen details over de cpu's bekend en ook is niet duidelijk wanneer ze uitkomen.

Een slide waar de komst van de derde Threadripper-generatie op staat, is online gezet door Tom's Hardware. Het is voor het eerst dat AMD zelf iets zegt over nieuwe hedt-cpu's. Eerder deed het bedrijf wel een vooraankondiging van de derde generatie Ryzen-processors. Die moeten halverwege dit jaar uitkomen.

De eerste generatie Threadripper-cpu's kwam uit in augustus 2017 en een jaar later volgde de tweede generatie. Het lijkt aannemelijk dat de derde generatie rond diezelfde periode dit jaar uitgebracht wordt. Waarschijnlijk zijn de nieuwe Threadrippers net als de Epyc 2-serverprocessors en de komende Ryzen-cpu's van de derde generatie gebaseerd op de Zen 2-architectuur, met cpu-chiplets die op 7nm worden gemaakt.