AMD's plannen voor 2019

AMD heeft tijdens de CES verbeterde laptopprocessors aangekondigd, de Radeon VII-videokaart geÔntroduceerd en een tipje van de sluier opgelicht over de komende Ryzen-processors die op 7nm worden gemaakt. De introducties en de gesprekken die we met AMD voerden na de presentatie geven een beeld van wat we dit jaar kunnen verwachten.

Radeon VII

We beginnen met de grootste verrassing: de introductie van de Radeon VII. Het komt niet vaak voor dat fabrikanten een nieuwe videokaart introduceren zonder dat er informatie over uitlekt. AMD heeft de Radeon VII goed onder de pet weten te houden en dat komt waarschijnlijk door het feit dat het bedrijf ervoor heeft gekozen om de kaart voorlopig alleen als een referentieversie uit te brengen. Videokaartfabrikanten mogen wel Radeon VII-kaarten uitbrengen, maar die zullen vooralsnog allemaal hetzelfde ontwerp hebben als de variant van AMD zelf.

De naam Radeon VII kan je op twee manieren lezen: Radeon 7, of Radeon Vega II. Beiden zijn volgens AMD correct, want het getal 7 verwijst naar het 7nm-procedť waarop de gpu is gemaakt en de kaart is gebaseerd op een Vega-gpu van de tweede generatie. Kijk je naar de specificaties en heb je de afgelopen maanden de introducties van AMD in de gaten gehouden, dan valt op dat de nieuwe videokaart veel gelijkenissen vertoont met een eerder aangekondigde accelerator: de Radeon Instinct Mi 50. Er zijn wel wat verschillen, zo heeft de acceleratorkaart pci-e 4.0-ondersteuning en Infinity Fabric-links om meerdere kaarten te koppelen, beiden ontbreken bij de Radeon-versie.

AMD heeft de Radeon VII in feite niet ontworpen als een videokaart voor gamers, maar een bestaand ontwerp voor servers uit de kast getrokken en daarvan een consumentenversie gemaakt. AMD bevestigt tegenover Tweakers dat het inderdaad om een kaart gaat die vergelijkbaar is met de Instinct Mi 50 en dat dezelfde gpu wordt gebruikt. Ook maakt AMD duidelijk dat er geen andere varianten van Radeon VII zullen komen. Bij de RX Vega-generatie waren er varianten zoals de Vega 64 en Vega 56, bij de nieuwe videokaart zal dat niet het geval zijn.

Radeon VII RX Vega 64 Radeon Instinct Mi 50 Radeon Instinct Mi 60 Gpu Vega 20, 7nm Vega 10, 14nm Vega 20, 7nm Vega 20, 7nm Compute units 60 64 60 64 Streamingprocessors 3840 4096 3840 4096 Max. kloksnelheid 1800MHz 1546MHz 1756Mhz 1800Mhz Geheugen 16GB hbm2 8GB hbm2 16GB hbm2 32GB hbm2 Geheugenbus 4096bit 2048bit 4096bit 4096bit Geheugenbandbreedte 1024GB/s 483,8GB/s 1024GB/s 1024GB/s Tdp 300W 295W 300W 300W Verkrijgbaarheid 7 februari 2019 augustus 2017 Q4 2018 Q1 2019

De Radeon VII heeft een gpu waarvan 60 van de 64 compute units zijn ingeschakeld. Dat betekent dat AMD chips kan gebruiken die net niet goed genoeg zijn voor het topmodel uit de Instinct-serie, de Mi 60. In vergelijking met de RX Vega 64-videokaart uit 2017 heeft het nieuwe model dus minder compute units. Toch moet de Radeon VII een stuk sneller zijn, dankzij de hogere kloksnelheid en de verdubbeling van het geheugen naar 16GB hbm2, die ook een verdubbeling van de geheugenbus naar 4096bit met zich meebrengt.

Die grote hoeveelheid geheugen is volgens AMD nuttig voor sommige veeleisende games op 4k-resoluties, maar de aanwezigheid van 16GB hbm2 lijkt ook vooral ingegeven te zijn door het feit dat AMD de kaart gebaseerd heeft op de Instinct-accelerator met die geheugenhoeveelheid. Een bijkomend voordeel voor de Radeon VII is dat het de consumentenkaart ook geschikt moet maken voor content creation. Verschillende softwareprogramma's die van de gpu gebruikmaken hebben baat bij een grote hoeveelheid snel geheugen.

Radeon VII versus Nvidia

AMD positioneert de Radeon VII tegenover de Nvidia RTX 2080. In een aantal benchmarks van de fabrikant zelf scoort de nieuwe Radeon-kaart gelijk aan de genoemde kaart van de concurrent en ook wat prijs betreft moeten de twee vergelijkbaar zijn. AMD vraagt 700 dollar voor de Radeon VII en dat is ook ongeveer de prijs van de goedkoopste uitvoeringen van de RTX 2080.

Als het gaat om efficiŽntie zal AMD het met de Radeon VII niet winnen van de RTX 2080, ondanks dat de Vega-kaart op 7nm is gemaakt. Door de hoge kloksnelheid is het verbruik hoog en de kaart heeft een tdp van 300 watt. Dat er flink wat warmte gegenereerd zal worden, blijkt ook wel uit het ontwerp van de koeler met drie fans. Nvidia's RTX 2080 heeft een tdp van 225 watt.

Echte grote verbeteringen op gpu-gebied laten op zich wachten tot AMD met een nieuwe architectuur komt. Al jaren werkt de fabrikant aan Navi, de opvolger van Vega, maar daarover wil het bedrijf op dit moment nog niets kwijt. In ieder geval lijkt de Radeon VII een tussenstation te zijn, een soort overbrugging tot de komst van de nieuwe architectuur.

Onafhankelijke reviews zullen moeten uitwijzen hoe de Radeon VII zich verhoudt tot de concurrentie, maar op basis van de specificaties en getoonde benchmarks kunnen we wel concluderen dat dit geen kaart zal zijn waarmee AMD de concurrentie uit het water slaat. De Radeon VII lijkt vooral een handige manier te zijn voor AMD om snel een high-end kaart uit te brengen, om daarmee enigszins een antwoord te kunnen bieden op de topmodellen van Nvidia. Een definitief oordeel over de prestaties van Radeon VII zal niet heel lang op zich laten wachten, de videokaart moet vanaf 7 februari te koop zijn.