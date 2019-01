3DMark-resultaten van Radeon VII-videokaart verschijnen online

Er zijn benchmarkresultaten van AMD's nieuwe Radeon VII-videokaart online verschenen. In 3DMark Fire Strike scoort de kaart ongeveer gelijk aan de GeForce RTX 2080 van Nvidia, in de 3DMark Time Spy-test is de Radeon VII langzamer.

Twitter-gebruiker Tum Apisak vat de scores van de Radeon VII-videokaart in 3DMark samen. Hij vond de resultaten in de 3DMark-database. De Radeon VII wordt daar nog aangegeven als een 'onbekende videokaart'. In alle gevallen wordt gekeken naar de score van de graphics-benchmark, niet de overall-score.

In de 3DMark Fire Strike-benchmark is de Radeon VII goed voor 27.587 punten. Daarmee is de kaart marginaal sneller dan de GeForce RTX 2080 FE, die in de review van Tweakers in diezelfde test 27.229 punten haalt. Ook in Fire Strike Ultra is de AMD-kaart iets sneller met 6871 punten, tegenover 6596 punten voor de RTX 2080 FE.

Volgens de resultaten heeft de Radeon VII-kaart meer moeite met de 3DMark Time Spy-benchmark. De score is daarin 8700 punten, terwijl een RTX 2080 FE in die test 10.335 punten haalt. De 3DMark-scores zijn vermoedelijk afkomstig van reviewers, de Radeon VII komt pas uit op 7 februari.

Twitter-gebruiker Komachi merkte ook Radeon VII-resultaten op in de Final Fantasy XV-benchmark. Daarin scoort de kaart lager dan de RTX 2080, maar hoger dan de RTX 2070. In de benchmark op de hoogste kwaliteit doet de Radeon-kaart het veel slechter, met een score die onder die van de GTX 1070 Ti uitkomt. De FFXV-benchmark is echter niet representatief omdat deze optimalisaties heeft voor Nvidia-kaarten.

AMD kondigde de Radeon VII-videokaart begin januari aan op de CES. De kaart maakt gebruik van een Vega 20-gpu die op 7nm wordt gemaakt en heeft 16GB hbm2. De kaart is gebaseerd op de Instinct Mi 50-accelerator die vorig jaar werd gepresenteerd. De adviesprijs is 699 dollar.