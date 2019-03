Spotify meent dat Apple zich gedraagt als monopolist in App Store-conflict

Spotify heeft een nieuwe reactie gegeven op het conflict dat het met Apple heeft omtrent de App Store-voorwaarden. Volgens het muziekbedrijf reageert Apple als een monopolist, terwijl Apple zelf zegt dat Spotify de voordelen van een gratis wil app hebben, zonder een gratis app te zijn.

De reactie van Spotify volgde op een verklaring van Apple die vrijdag werd uitgegeven, nadat Spotify een aanklacht indiende bij de Europese Commissie wegens het App Store beleid waarbij concurrenten zouden worden belemmerd. Waar Apple ontkende dat het Spotity op een oneerlijke wijze belemmerde bij het aanbieden van zijn app in de App Store, reageerde Spotify weer door te zeggen dat Apple zich gedraagt als een monopolist.

In een statement dat onder andere aan Variety is gegeven, stelt Spotify dat 'elke monopolist zou zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan en het beste voorhebben met concurrenten en consumenten'. Daarnaast stelt het Zweedse muziekbedrijf dat de reactie van Apple 'precies was zoals verwacht' en dat het nu aan de Europese Commissie is om uitspraak te doen over de zaak.

Vorige week diende Spotify de aanklacht in bij de Europese Commissie, omdat het zich oneerlijk behandeld voelt over de 30 procent van de inkomsten die het moet afdragen bij de verkoop van Premium-abonnementen in de iOS-applicatie.