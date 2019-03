Spotify test abonnementsvorm voor tweetallen

Spotify test een abonnementsvorm waarbij twee mensen op één abonnement zitten. Tot nu toe was er een Premium-abonnement voor één persoon en een Family-abonnement voor maximaal zes personen. De test loopt niet in de Benelux.

Het Duo-abonnement kost 12,50 euro, staat op de site van Spotify. Daarmee valt de prijs in tussen die van Premium, 10 euro per maand, en Family, dat 15 euro per maand kost. Aanvullend is de mogelijkheid om Spotify een playlist te laten genereren op basis van muziek die gebruikers afzonderlijk van elkaar luisteren, de Duo Mix. Die is afkomstig uit de Daily Mix en Discover Weekly van beide personen.

Spotify stelt als voorwaarde dat beide deelnemers op hetzelfde adres wonen. Dat is dezelfde voorwaarde als bij Family. De test loopt in vijf landen, zegt Spotify tegen The Verge. Daaronder zijn drie Europese landen, namelijk Ierland, Denemarken en Polen. Wanneer en of de abonnementsvorm naar de Benelux komt, is nog niet bekend.