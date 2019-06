IOS-ontwikkelaars beginnen class-action tegen Apple vanwege App Store-tarieven

Apple krijgt te maken met een class-actionrechtszaak van iOS-ontwikkelaars die niet tevreden zijn over de tarieven die in de App Store worden gehanteerd. Het is een collectieve zaak, waarmee de rechtszaak openstaat voor elke ontwikkelaar die in de VS ooit een iOS-app heeft verkocht.

In het persbericht van het begeleidende advocatenkantoor staat dat Apple de iOS-appmarkt in een hoek heeft gedreven met zijn App Store en 'bewust zijn monopolie heeft gebruikt om winstwegnemende commissies en tarieven te implementeren voor juist die ontwikkelaars die Apples producten tot leven brengen'. Volgens de advocaten handelt Apple in strijd met mededingingsregels door slechts een enkele app store te verplichten voor iOS-apparaten, waarmee 'het bedrijf in staat is zijn marktmacht te misbruiken'. Daarbij wordt ook gesteld dat consumenten de meeste apps nooit zien, omdat ze in een marktplaats moeten verschijnen, wat de concurrentie en innovatie zou schaden.

Er wordt gesproken over de dertig procent die Apple inhoudt op alle verkochte apps en zaken die binnen de apps worden aangeschaft. Daarnaast klagen de opstellers over het punt dat Apple een kunstmatig minimaal prijsniveau van 99 dollarcent zou instellen voor bepaalde apps en in-app-producten. Daarnaast stelt het advocatenbureau dat Apple dicteert dat alle betaalde aankopen binnen de App Store moeten eindigen met 99 cent achter de komma. Ook wordt het jaarlijkse Apple Developer-tarief van 99 dollar genoemd, die ontwikkelaars moeten betalen om hun apps te kunnen distribueren, wat vooral schade zou toebrengen aan kleinere ontwikkelaars.

Deze klachten komen grotendeels overeen met de eerdere uitlatingen van Spotify-oprichter Daniel Ek. Hij trad in maart naar buiten en klaagde openlijk over de App Store-voorwaarden, die volgens hem bijdragen aan oneerlijke concurrentie. Daarbij ging hij onder andere in op het tarief van dertig procent. Spotify heeft een officiële klacht ingediend bij de Europese Commissie, al zal nog moeten blijken of de mededingingswaakhond een officieel onderzoek gaat instellen. De commissaris voor mededinging, Margrethe Vestager, liet onlangs weten dat de aanmelding nog altijd wordt beoordeeld en dat het vragen heeft uitstaan in de markt, waarbij ook Apple is benaderd, schreef Reuters. Zodra Apple een reactie heeft gegeven, zal Vestager wellicht meer bekendmaken over wat er gebeurt met de klacht van Spotify.

Het in collectieve zaken gespecialiseerde advocatenkantoor Hagens Bermans heeft eerder al eens een positief resultaat behaald in een zaak tegen Apple, waarbij het bedrijf uit Cupertino en andere uitgevers besloten te schikken voor 560 miljoen dollar. Die zaak werd aangespannen door kopers van e-books. Zij vonden dat ze kunstmatig hoog gehouden prijzen moesten betalen voor hun digitale boeken, doordat Apple en andere uitgevers de prijzen op elkaar hadden afgestemd. Het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde daarbij in het nadeel van Apple en de andere verkopers van e-books.